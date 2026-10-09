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    Trump anuncia que Rusia suministrará más de 300.000 toneladas de diésel al mercado global y de EE.UU.

    Alcanza un "acuerdo trascendental" con Putin para el suministro de tres millones de toneladas de diésel ruso "a corto plazo".

    Por 
    Europa Press
    Donald Trump manifestó su agradecimiento a Vladimir Putin por un acuerdo “muy importante”.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes un acuerdo “trascendental” con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para que Rusia suministre “inmediatamente” más de 300.000 toneladas de combustible diésel al mercado estadounidense y global.

    El acuerdo continuará con el suministro de “otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre y 1.000.000 de toneladas inmediatamente después”, ha anunciado el presidente de Estados Unidos en sus redes sociales.

    Dependiendo del estado de las refinerías rusas, ha explicado Trump en velada referencia a los ataques ucranianos a la infraestructura energética de Moscú, el presidente de Estados Unidos espera que Rusia entregue “en un corto período de tiempo”, tres millones de toneladas de combustible diésel.

    Trump ha asegurado que, entre el “control total” que ejerce su país sobre el estrecho de Ormuz (en realidad bloqueado por Irán, mientras que Washington ejerce el control de los alrededores), los los precios del diésel “bajarán rápidamente y en números récord para los estadounidenses y para el mundo”.

    “Mi mayor prioridad es reducir los precios para los estadounidenses, especialmente para nuestros grandes agricultores, ganaderos y camioneros. Este es un anuncio muy grande e importante, ha añadido Trump antes de dedicar un último mensaje a Irán (gran aliado de Rusia): “No tendrá un arma nuclear”, ha sentenciado.

    Posteriormente, en declaraciones a la prensa, el inquilino de la Casa Blanca ha trasladado su agradecimiento al mandatario ruso por un acuerdo “muy importante”.

    “Se trata de cantidades enormes de petróleo que llegan a nuestro país. Y, para ser sincero, quiero dar las gracias al presidente Putin. Nos están llegando cantidades enormes de petróleo a nuestro país y es gasóleo, que es justo lo que queremos. Así que, gracias”, ha reiterado.

    El presidente ruso ha confirmado el acuerdo y confirmado su total disposición “a suministrar petróleo y productos petrolíferos a los mercados estadounidense y mundial”, según ha informado el Kremlin en un comunicado. “Estoy convencido de que esto tendrá un impacto positivo en toda la economía mundial”, ha añadido.

    Asimismo, ambos líderes han reafirmado su intención de “continuar los contactos personales entre los presidentes de ambos países, así como la cooperación entre las administraciones presidenciales, los servicios especiales y otros organismos”, concluye el comunicado.

    Más sobre:RusiaEE.UU.diéselTrumpPutinOrmuzMundo

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