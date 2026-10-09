Infraestructura crítica y ciberresiliencia: PDI finaliza su 9° Seminario de Ciberseguridad con más de 2.400 asistentes

Con dos jornadas dedicadas a los desafíos de la ciberseguridad, finalizó la 9º versión del Seminario Internacional de Ciberseguridad de la Policía de Investigaciones (PDI).

Durante el encuentro, el subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI, prefecto general Ricardo Gatica, destacó la importancia de fortalecer las capacidades para enfrentar las amenazas digitales.

“La verdadera resiliencia en ciberseguridad de un país no se mide por la ausencia de ataques, sino su capacidad de resistir el impacto, adaptarse con velocidad y seguir operando con firmeza”, destacó.

El evento se realizó el 7 y 8 de octubre en la Escuela de Investigaciones Policiales, bajo la temática de “Protección de la Infraestructura Crítica y Ciberresiliencia”.

La actividad, organizada por la Jefatura Nacional de Cibercrimen de la PDI y su Centro Nacional de Ciberseguridad, en conjunto con la Universidad Técnica Federico Santa María, reunió a especialistas para compartir experiencias y conocimientos frente a los desafíos del área.

Durante ambas jornadas se registraron 2.457 asistencias presenciales en la Escuela de Investigaciones Policiales.

A esto se sumaron 11.500 visualizaciones de las transmisiones realizadas a través del canal de YouTube PDI Chile.

El seminario contó con 14 exposiciones, ocho charlas y cinco talleres, que abordaron distintos desafíos de la ciberseguridad. Entre las presentaciones destacaron “Ciberseguridad en salud: protegiendo la infraestructura que protege vidas”, de Janine Medina (Nina Alli); “El lado práctico del crimen con IA”, de Manu Fernández, de TRM Labs; “Ciberseguridad y resiliencia: un desafío nacional”, de Michelle Bordachar, directora de la ANCI; y “Cyber Threat Intelligence”, de Omar Fuentes, de SEK.