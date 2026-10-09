Salud garantiza seguridad de agua potable en la RM y anuncia vacunación contra la hepatitis y tétanos en Las Condes

Santiago, 9 de Octubre de 2026. Consecuencias de un aluvion de barro que afecto desde el sector de San Carlos de Apoquindo hasta el sector de los Dominicos en la comuna de Las Condes generando estragos y arrastrando vehiculos y personas Diego Martin/Aton Chile

La seremi de Salud de la Región Metropolitana, Pia Venegas, dio a conocer esta tarde las medidas que han adoptado desde el Ministerio de Salud en el contexto sanitario por el aluvión que afectó la jornada de ayer a la comuna de Las Condes, área que se ha declarado como zona de catástrofe debido a la emergencia.

En primera instancia, la autoridad sanitaria garantizó la seguridad del agua potable para la región.

“Hoy día no existe ningún problema asociado a los temas de agua potable, y eso tanto en la zona de catástrofe, en la zona de la alerta roja y en la zona de la alerta amarilla de la zona de Talagante”, indicó. “Los servicios sanitarios también están en coordinación con nosotros como emergencia, y frente a eso vamos a estar haciendo respuestas”.

Por otra parte, también informó que dada la emergencia, se dio inicio a la campaña de vacunación contra la hepatitis y el tétanos por el riesgo a exposición que puedan tener los voluntarios y personas que estén trabajando en el lugar a elementos contaminados o alguna lesión.

“Para esto hemos dispuesto toda nuestra red asistencial de APS con este tipo de vacunación, obviamente a la comuna de las Condes, que ha hecho un tremendo esfuerzo para responder a cada uno de los vecinos, a las personas que trabajan también, y por otro lado, la red de APS asociado a solicitud de personas identificadas como de riesgo”, señaló.

Junto con esto, añadió que también habrá un punto de vacunación en el Claro Arena.

“No solo tenemos que velar por el cuidado de los vecinos, sino que también por el cuidado de los que están cuidando en este momento y ayudándonos en la respuesta de esta emergencia. Así que, el llamado también es a la vacunación”, señaló. “La vacunación es segura, gratuita y universal en el contexto también de la emergencia”.

Con respecto al estado de la red asistencial, el subsecretario Julio Montt detalló que a través de la unidad de gestión centralizada de camas han estado monitoreando la disponibilidad de camas en el evento que se necesite hacer traslado de pacientes.

“Efectivamente, el día de ayer hubo traslado de pacientes desde la clínica UC Christus: seis pacientes fueron trasladados dentro de la misma red de la Universidad Católica, y hoy día se han trasladado dos pacientes al Hospital Metropolitano”.

“Hemos estado monitoreando permanentemente la situación y siempre vamos a tener una disponibilidad de camas en caso de requerirla”, añadió.