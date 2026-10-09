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    Política

    Exministras de la Mujer de Bachelet y Boric buscan evitar cierre de Prodemu y ofrecen colaboración a gobierno de Kast

    Claudia Pascual, Laura Albornoz, Carmen Andrade y Antonia Orellana, junto a exsubsecretarias de la cartera y senadoras de la oposición impulsan una mesa de trabajo ante el inminente fin de la fundación.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Exministras de la Mujer de Bachelet y Boric buscan evitar cierre de Prodemu.

    Las exministras y exministras directoras de la Mujer de los gobiernos de Michelle Bachelet y Gabriel Boric, Carmen Andrade, Laura Albornoz, Claudia Pascual y Antonia Orellana, ofrecieron su colaboración al gobierno del Presidente José Antonio Kast para evitar el cierre de la fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu).

    Las exautoridades de las administraciones pasadas se reunieron este viernes para impulsar una mesa de trabajo que tiene por objetivo hacer gestiones para mantener la operatividad de la institución.

    También participaron las exsubsecretarias de la Mujer Myriam Verdugo, Bernarda Pérez, Luz Vidal y Claudia Donaire, las senadoras de oposición Paulina Vodanovic, Yasna Provoste y Beatriz Sánchez, además de las exdirectoras de Prodemu, Pamela Farías y Marcela Sandoval.

    Prodemu, que se creó hace 36 años y, desde entonces, ofrece talleres, acompañamientos y capacitaciones para las mujeres, enfrenta un complejo escenario financiero y su eventual fin sería el 31 de marzo de 2027. Esto, originado por el cambio en los criterios de rendición de recursos públicos.

    “Queremos plantearles también en este ámbito que nos preocupa que el único camino que encuentre hoy día el gobierno como respuesta a las mujeres rurales en nuestro país sea cerrar la Fundación Prodemu”, dijo Pascual.

    La senadora comunista destacó que la institución es la única instancia “que genera política pública, que llega a comunas apartadas, comunas más pequeñas, comunas rurales y que llega a donde otras ofertas programáticas del Estado en materia de mujeres, inclusive, como es el Servicio Nacional de la Mujer, no llegan”.

    La exministra puso el foco en la expertise de 35 años de la fundación: “Decir que cualquier otro programa del Estado puede acoger a las mujeres no necesariamente va a hacer la misma atención con la especificidad y especialidad de 36 años de trabajo en el cuerpo de Prodemu. Eso es lo que está en juego, una experticia”, relevó.

    Más sobre:ProdemuPromoción y Desarrollo de la MujerOposiciónLaura AlbornozAntonia OrellanaClaudia PascualCarmen Andrade

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