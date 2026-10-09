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    Política

    Las explicaciones del subsecretario del Interior por su ausencia en Santiago durante el aluvión

    Máximo Pavez se encontraba en Rapanui cuando ocurrió la emergencia en el sector oriente de la capital.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    Mientras la comuna de Las Condes se veía afectada por un aluvión la tarde de este jueves, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, se disponía a dejar Rapanui en un vuelo que estaba programado pasado las 17.00 horas hacia Santiago.

    Habían pasado minutos desde el evento cuando la autoridad de gobierno se pronunció a través de X. “Ya me comuniqué con la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, y el delegado presidencial, Germán Codina, para hacer las coordinaciones con Senapred para la primera respuesta sobre el desborde de la Quebrada Honda”, se lee en el post.

    Seguidamente publicó: “A través de la unidad de emergencia del Ministerio del Interior ya estamos apoyando la contratación de maquinaria para dar respuesta a la emergencia en Las Condes”.

    Posterior a ello, comenzó a coordinar parte de la respuesta del gobierno ante una emergencia que calificaron como “súbita”. Luego procedió a volar hasta la capital en un trayecto que duró aproximadamente seis horas.

    Su ausencia en Santiago no pasó desapercibida, pues su par de la Segegob, José Francisco Lagos, debió asumir la vocería que, en parte, le corresponde a Pavez.

    Por lo mismo hoy en La Moneda fue consultado sobre si hacía alguna autocrítica por su ausencia. A lo que respondió: “El sistema Senapred es un sistema institucional que tiene respuestas en el nivel municipal, la primera respuesta, en el nivel regional, la segunda respuesta y después viene el nivel nacional”.

    “Nosotros tenemos un organismo técnico autónomo que tiene a su cargo la gestión de emergencias y desastres, dentro de lo cual el Ministerio del Interior es un coordinador. El día de ayer esa coordinación se activó y lo primero que hubo luego de los eventos súbitos fue un cogrid regional. Había habido un cogrid comunal el día anterior y esa es la forma en que hay que responder”, continuó.

    “Apenas estuvimos en la capital nos dirigimos al Senapred a tomar la información, hicimos la comunicación oficial y nunca hemos dejado de estar en contacto, en mi caso y también el caso del ministro del Interior, ni con los alcaldes, ni con el delegado presidencial regional, ni tampoco con el director regional del Senapred. Esa es la forma institucional en que se responde a la emergencia”, finalizó.

    ¿Pero qué estaba haciendo en Rapanui?

    Desde la Subsecretaría del Interior compartieron un comunicado sobre sus actividades en la isla. En ese documento explican que el subsecretario viajó a Rapa Nui para reactivar la Mesa de Tierras y avanzar en soluciones a casos históricos.

    “La autoridad desarrolló una instancia de coordinación intersectorial destinada a ordenar los casos pendientes, establecer responsabilidades y plazos, y avanzar hacia soluciones concretas para las familias y sucesiones involucradas”, se lee en el comunicado.

    La visita del subsecretario Pavez tuvo además la reunión con la alcaldesa de Rapanui, Elizabeth Arévalo, y con el Concejo Municipal, que se enmarcó en una nueva etapa en este proceso, “pasando de una lógica de discusión permanente a una metodología de trabajo que permita avanzar caso a caso hacia soluciones concretas, con responsables institucionales, plazos y mecanismos de cierre”, señalan en el texto.

    “Queremos avanzar de forma decidida en la solución de mesas de tierras buscando un nuevo trato para que se restablezca el orden en rapa Nui en materia de bienes nacionales. Tenemos un compromiso con Rapa Nui y queremos que los problemas históricos tengan soluciones concretas. Esta Mesa no puede ser solamente una instancia para volver a conversar sobre asuntos que llevan años pendientes. Queremos ordenar los casos, escuchar a las familias y representantes Rapa Nui y establecer una hoja de ruta que nos permita avanzar con responsables y plazos claros”, señaló la autoridad sobre su visita.

    Más sobre:Máximo PavezAluviónLas CondesSubsecretario del Interior

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