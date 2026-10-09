Evitar efecto Matthei: la preocupación del PS por la figura de Bachelet tras su anticipada irrupción presidencial

30 Septiembre 2026 Homenaje Michelle Bachelet Foto: Andres Perez 30 Septiembre 2026 Homenaje Michelle Bachelet, en la comuna de la Pintana, participaron el ex Presidente Gabriel Boric y autoridades de opocision. Foto: Andres Perez

-“Presidenta, ¿no hay segunda sin tercera?“

- “Yo creo que sí”.

La coloquial respuesta de la expresidenta Michelle Bachelet a la abogada Paulina Astroza en el canal de la Universidad de Concepción abrió anticipadamente el debate presidencial en la oposición y en el oficialismo, y se tomó la conversación en el comité central del Partido Socialista realizado este jueves en la noche vía Zoom.

La tabla de la cita era la ratificación de Karina Delfino en la secretaría general del partido en reemplazo del fallecido exsenador Camilo Escalona, el itinerario de la elección interna y la discusión presupuestaria. Pero de poco la discusión giró en torno a la dos veces expresidenta.

La primera intervención fue de la timonel del partido, Paulina Vodanovic. La reconocida “bacheletista” comenzó valorando la figura de la exmandataria, pero remarcó que falta mucho para la discusión presidencial, por lo que aún no es tiempo para esas definiciones.

Junto a eso, recalcó que se debe cuidar su legado, pues su figura es permanentemente cuestionada por la derecha. Prueba de ello es que esta semana el propio Presidente José Antonio Kast cuestionó públicamente los resultados de sus dos administraciones.

Aunque al interior del PS hay quienes dudan que la señal de la expresidenta implique un real interés por competir, se llegó al consenso de que es necesario valorar su esfuerzo por mantener unidas a las fuerzas de la oposición.

Su declaración, a su vez, reforzó la convicción de los socialistas de que la próxima carta de la oposición debe ser del partido, pese a las señales de acercamiento al Frente Amplio que ha encabezado la propia expresidenta al aparecer reiteradamente con el expresidente Gabriel Boric.

Se trata de una idea que se ha instalado en el PS, sobre todo tras la reciente decisión de apoyar la fallida candidatura presidencial de Jeannette Jara, militante del Partido Comunista.

En la reunión de este jueves se abordó una preocupación adicional: que la anticipada señal de la presidenta, a tres años de la elección presidencial, la exponga a un desgaste similar al que sufrió la exministra Evelyn Matthei, quien se erigió como carta de Chile Vamos apenas se inició el gobierno de Boric y fue finalmente superada por los republicanos. Eso fue rotulado en el PS como “el efecto Matthei”.

El senador Juan Luis Castro tomó la palabra tras la intervención de la timonel PS en el comité central para decir que el gesto de Bachelet debiera ser una señal para que el PS “despierte” y que el socialismo asuma su rol como partido eje de la oposición.

En su arenga, el senador por la Región de O´Higgins insistió en que, ante la irrupción de la derecha en América Latina, el progresismo no puede seguir buscando su identidad por separado o al alero del Frente Amplio.

“La disposición de Bachelet es un llamado al PS a liderar un proyecto nuevo, que encarne al centro y la izquierda, ya que hoy vivimos una fragmentación social y política que debe superarse”, dice el parlamentario a La Tercera.

En la cita de este jueves, los socialistas ratificaron que su elección interna será la segunda semana de abril. Y varios cuentan con que a esa competencia entre el exministro del Interior Álvaro Elizalde, quien hoy se erige como uno de los liderazgos nítidos del partido.