Aníbal Mosa sorprende cuando responde acerca del eventual interés de la selección chilena en Fernando Ortiz. Si bien las negociaciones para la renovación del técnico argentino con Colo Colo aún no avanzan significativamente, el presidente de Blanco y Negro se manifiesta “tranquilo”, porque ya realizó los primeros acercamientos con el estratega. Sin embargo, aprovecha la instancia para soltar una recomendación tan potente como inesperada.

“Hay que ir a buscar a Marcelo Bielsa. Ahí tienen un titular, muchachos”, lanzó desafiante el empresario puertomontino en el estadio Monumental. Una declaración que causó sorpresa en la previa de la revancha ante Puerto Montt, por los cuartos de final de la Copa Chile.

“Yo iría a buscarlo porque conoce el paño, conoce el país, sabe de la idiosincrasia chilena, conoce a los jugadores. Iría a buscar a Bielsa. Si me preguntan a mí, eso es”, sostuvo el timonel de la sociedad anónima, que incluso se dio tiempo para plantear una idea de manera imprevista, pero que, sin duda, él ya reflexionó internamente.

“Yo creo que necesita ese tonelaje, esa experiencia. Se necesita también un nombre que sea apoyado por la gente. Hablando de lo que significa la calle, yo lo he hablado con los candidatos a presidentes de la ANFP. Estas decisiones no se pueden tomar sin escuchar a la calle. Debe haber validaciones populares que son muy importantes. Esa es mi opinión”, reforzó.

Aníbal Mosa. Jonnathan Oyarzún/Photosport

Con la Federación en la mira y el sueño de Bielsa: las negociaciones de Mosa con Uauy y Yunge por el voto de Colo Colo

La intervención de Aníbal Mosa no pasó inadvertida. En principio, porque escapaba estrictamente a la consulta periodística e, incluso, a la estricta competencia del timonel del conjunto de Pedreros. Y, luego, porque los albos aún no han definido su postura en relación a la elección de la sede de Quilín. Hay una señal concreta en ese sentido. Aunque en principio se había mencionado a Aziz Mosa, sobrino del timonel albo, como uno de los integrantes de la lista que encabeza Jorge Yunge, finalmente, el nombre fue removido.

“No podemos llegar y opinar, tenemos un prestigio que cuidar. Colo Colo tiene 10 millones de hinchas. Es cierto que los votos son dos, pero el peso político que tiene Colo Colo hace que nosotros tengamos que pensar de muy buena manera y, tranquilamente, a quién vamos a apoyar”, amplió, respecto del alcance de la preferencia, en otra señal de valoración a un acto decisivo para el fútbol chileno.

La razón no es otra que el controlador de la concesionaria alba mira de reojo hacia la organización que, de acuerdo a la nueva ley de SADP, adquirirá un rol protagónico: la Federación de Fútbol de Chile (FFCh). Hoy, la entidad fundacional del balompié nacional, que es la vinculada a la FIFA, funciona a la sombra de la ANFP. En el nuevo orden tendrá un rol fundamental: será, entre otras materias, la encargada de administrar de forma exclusiva la Selección. En ese plano, el profesionalismo se atrinchera para enfrentar a la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA), un contrapeso que, al menos en la antesala de la entrada en vigencia del cuerpo legal, se ha preocupado de marcar distancias y de reforzar su importancia.

La consideración es clave. Por estos días, el sureño está, literalmente, negociando a dos bandas. Mantiene conversaciones con la lista que encabeza Jorge Uauy y, paralelamente, con la que lidera Jorge Yunge, actual secretario general de la ANFP. En las tratativas, habrá un factor fundamental, que, en la práctica, decantará la preferencia: el respaldo a una eventual postulación suya a la testera de la FFCh.

Ese es uno de los deseos del mandamás de la concesionaria que administra al Cacique, apuntan en su entorno. Y aunque en enero de 2025 negó que quisiera ser presidente del fútbol chileno, cuando su figura emergió como un mediador entre Pablo Milad y el Sifup, la futura separación entre la ANFP y la FFCh puede cambiar el escenario. A diferencia de aquel entonces, ahora el puertomontino ya tiene asegurada la propiedad mayoritaria de Blanco y Negro.

Y aunque para la gran mayoría de la industria causó asombro su declaración de intenciones sobre traer de regreso a Marcelo Bielsa a la Roja, en los bloques liderados por Jorge Uauy y Jorge Yunge no hubo sorpresa. “Creemos que Aníbal apunta hacia la Federación”, señalan.

“La que gane será una lista de transición, porque en un año más hay que discutir el tema de la Federación. Así que esta información de la integración de mi sobrino Aziz Mosa es falso. Colo Colo no va a estar en ninguna lista, no va a apoyar a nadie hasta que estén inscritas las listas, hasta que nosotros conozcamos los programas, los analicemos, le demos vuelta, conversemos con los equipos de trabajo. En ese momento Colo Colo va a emitir una opinión”, sentenció, justo antes de que el aguacero truncara el choque ante los salmoneros.

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