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    Caso Australis: Tribunal rechaza reabrir investigación penal y deja sin efecto medidas cautelares

    El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud de Australis Seafood y Joyvio para reabrir la investigación penal contra el empresario Isidoro Quiroga por presunto engaño en la venta de la salmonera. La jueza Paulina Moya desestimó las diligencias pendientes pedidas por los querellantes y dejó sin efecto las medidas cautelares que afectaban a los imputados.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    Isidoro Quiroga y sus asesores en el marco de la formalización. MARIO TELLEZ

    En la segunda jornada de alegatos de la audiencia de reapertura del denominado caso Australis, la jueza Paulina Moya del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, resolvió rechazar la petición de los querellantes de reabrir la investigación penal.

    La magistrada en línea con su decisión también dispuso el término de las medidas cautelares que afectaban a los imputados. El empresario Isidoro Quiroga y el ex gerente de administración y finanzas de la samonera, Santiago Garretón estaban sujetos a arraigo nacional y firma trimestral. Mientras, el expresidente del directorio de la salmonera Martín Guiloff estaba con firma bimensual en el consulado de Madrid, España.

    En paralelo, el tribunal fijó para el día 15 de marzo de 2027 en la sala 803 del Cuarto Juzgado de Garantía la audiencia de sobreseimiento de los imputados.

    La parte querellante (Australis Seafood y Joyvio) solicitó la reapertura de la investigación penal en contra del empresario Isidoro Quiroga, su familia y ex ejecutivos de la salmonera. Entre ellas un nuevo informe pericial contable para determinar los costos, multas y contingencias que sufrió la empresa a causa de la sobreproducción de salmones.

    Las defensas invocaron que las diligencias solicitadas fueron solicitadas de manera extemporánea al vencimiento del plazo. Pero la magistrada aclaró que esto pasa a ser irrelevante si se considera el criterio de cuando esas diligencias pendientes pasaron a ser fundamental para la indagatoria.

    “No resulta suficiente, en cambio, demostrar únicamente que una diligencia anterior produjo un resultado inconcluso que puede haber sido ejecutada de mejor manera o que sería posible profundizar el examen de evidencia ya incorporada”, señaló la jueza Paulina Moya.

    En cuanto a los correos electrónicos de Australis, indicó que acceder a la petición en esos términos “importaría ordenar una profundización abierta de una línea investigativa antes que renovar una actuación suficientemente delimitada.

    Tras concluir la audiencia, el fiscal Juan Pablo Araya sostuvo que “para la Fiscalía, la causa ha terminado”.

    “Al no existir antecedentes suficientes para formular una acusación, el Ministerio Público no llevará la causa a juicio oral. Tampoco realizaremos diligencias ante órganos auxiliares que puedan resultar dilatorias, más aún considerando que el tribunal ya se pronunció con precisión sobre la materia, desestimando la sola reiteración de medidas”, concluyó el persecutor.

    El abogado de Isidoro Quiroga, Alex Van Weezel, valoró la resolución señalando que se trata de “una muy buena noticia, sobre todo para las personas que han sido imputadas sin fundamento”. Sin embargo, matizó la decisión al advertir que aún “faltan algunas etapas en esta causa”, por lo que consideró que “es un poco prematuro hablar de victoria”.

    Por su parte, Juan Domingo Acosta, abogado defensor de las hermanas María Victoria y María Dolores Quiroga Moreno, valoró lo resuelto por el tribunal y la Fiscalía.

    “Tomamos esto como una decisión acertada por parte del Tribunal, al considerar que ya se hicieron todas las diligencias necesarias y que no corresponde seguir dilatando el proceso con solicitudes inútiles, como las que pretenden los querellantes”, señaló el jurista.

    Además, destacó la postura del Ministerio Público: “La Fiscalía, tras una investigación muy exhaustiva, entendió que no existen antecedentes para seguir adelante. Por ello, solicitaremos el sobreseimiento definitivo para el próximo 15 de marzo. Estamos satisfechos con lo avanzado; creemos que es lo justo y lo que correspondía en derecho”, concluyó.

    Querellante

    Tras el revés, César Ramos, abogado querellante de Australis, explicó que “esto nos impide contar con el resultado de dichas diligencias, pero de ninguna manera significa que el caso esté terminado”.

    “Todo lo contrario: una vez comunicada la decisión del Ministerio Público de no perseverar, pedimos de inmediato que se fijara una audiencia para discutir el forzamiento de la acusación. Es intención de esta parte querellante seguir adelante y acusar a los imputados. La ley contempla explícitamente esta oportunidad para que las víctimas puedan sostener una acusación, incluso si la Fiscalía decide no perseverar por considerar que no reunió antecedentes suficientes. Nosotros discrepamos de ese criterio; por eso pretendemos forzar la acusación y llevarla adelante por nuestra cuenta”, cerró.

    Cruces

    Asesorías Inversiones Benjamin cuenta con la asesoría de los abogados Juan Domingo Acosta y Alex Van Weezel. Además, los ex ejecutivos de la salmonera también cuentan con defensores de manera particular.

    Jonatan Valenzuela y Miguel Chaves representan al ex presidente del directorio de Australis, Martín Guiloff, Rodrigo Avila y Cristian Muga a Santiago Garretón. Mientras que Cristian Irarrázaval a Rubén Henríquez.

    “Esto es una derrota total para Joyvio. Al rechazar la reapertura y comunicarse la decisión de no perseverar y estando los querellados sin cautelares, la decisión de sobreseimiento queda despejada para ser acogida y para ratificar la inocencia de quiénes han sido perseguidos injustamente y sin fundamento”, explicaron Valenzuela y Chaves.

    El conflicto se remonta a 2019, cuando Joyvio adquirió la empresa en US$ 921 millones. Joyvio acusa al empresario chileno Isidoro Quiroga de haberla engañado al inflar los informes de producción mediante infracciones ambientales, sobreestimando así las proyecciones del negocio y el valor de la empresa.

    La magistrada es la misma que en una maratónica audiencia de seis horas envió a prisión preventiva a los principales imputados del caso Sartor: Pedro Pablo Larraín, su hermano Carlos, Michael Clark y Sergio Yáñez.

    Los abogados querellantes Jorge Bofill, César Ramos, Hugo Rivera y Jaime Winter insistieron en una serie de falencias que habría cometido la Fiscalía en su indagatoria.

    Bofill en su alegato de réplica sostuvo que “nosotros no estamos inventando nada. No estamos engañando a nadie”, en respuesta a la afirmación que efectuó el abogado defensor del empresario Isidoro Quiroga, Alex Van Weezel, quien tildó de “engañosa” la solicitud de la parte querellante para realizar e incorporar un informe pericial contable encomendado al Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la Policía de Investigaciones (PDI).

    Lo único que queremos con las diligencias que estamos pidiendo es que se completen, nada más. No queremos que nadie nos sustituya, no es por flojera. Me encanta trabajar, me encanta mi profesión, así es que feliz de leer correos. Me los he leído casi todos. Sé que los tenemos. Entonces no es por flojera su señoría que estamos pidiendo estas diligencias. Todas las diligencias que estamos pidiendo tienen su origen en la actividad del Ministerio Publico”, explicó Jorge Bofill en los alegatos de réplica en representación de la salmonera.

    Por su parte, el abogado Cristian Irarrázaval, en representación del abogado y ex fiscal de Australis Seafood Rubén Henríquez, fustigó la aposición de los querellantes.

    “Llama la atención su señoría que el abogado Winter mencione de correos interesantes UPS vinculados a una fusión de sociedades o de una siembra de un centro de engorda de salmones o un mail del señor José Gago al señor Isidoro Quiroga porque son hecho que no tienen nada que ver con lo que se pide la reapertura”, explicó.

    Los querellantes pretenden que la fiscalía lean cientos de miles de correos en una causa que no tiene hoy día ni siquiera perjuicios según la policía de investigaciones”, cerró.

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