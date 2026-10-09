“Bajé minutos antes del desastre”: Mario Lepe relata cómo vivió el aluvión en San Carlos de Apoquindo

Mario Lepe relató cómo vivió el aluvión registrado en San Carlos de Apoquindo. El ídolo de la UC pasó por el sector afectado apenas cinco minutos antes de que se produjera la emergencia.

El histórico mediocampista explicó que se encontraba en las inmediaciones del Claro Arena y el complejo Raimundo Tupper cuando comenzaron las lluvias y que había transitado por el lugar donde posteriormente se produjo el aluvión. Actualmente el recinto está a disposición de las autoridades para funciones estragéticas y se suspendió el duelo de la UC ante Audax Italiano.

“Bajé cinco minutos antes del desastre. Yo pasé por el lugar donde se produjo el aluvión unos cinco minutos antes”, señaló a RedGol.

El exfutbolista de Universidad Católica también se refirió a la intensidad de las precipitaciones que se registraron en el sector y contó cómo reaccionaron ante la cantidad de agua que caía. “Hubo una lluvia tipo caribeña, 10 veces más fuerte, fue increíble, nos asomamos todos a mirar el agua por la ventana”, relató.

En cuanto a las consecuencias del aluvión, Lepe aseguró que las instalaciones del cuadro precordillerano no resultaron afectadas y explicó que los problemas se concentraron en un sector ubicado más abajo del estadio. “Todos están bien. En el complejo San Carlos y en el estadio no pasó nada. Fue un poco más abajo del estadio todo el problema”, explicó.