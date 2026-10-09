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    Banco Central recibió visita protocolar del Presidente José Antonio Kast

    "Los asistentes analizaron la evolución reciente de la economía chilena y el escenario económico internacional", explicó el Banco Central sobre la conversación que sostuvieron ambas partes.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    El Consejo del Banco Central de Chile, encabezado por su presidenta Rosanna Costa, recibió hoy la visita protocolar del Presidente de la República, José Antonio Kast, en el edificio del Instituto Emisor.

    Según explicó el ente emisor, en la ocasión se desarrolló un almuerzo de trabajo en el que participó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. En tanto, por parte del Banco Central, asistieron además de su presidenta, el vicepresidente Alberto Naudon; los consejeros Claudio Soto y Kevin Cowan; y el gerente general Luis Óscar Herrera.

    Durante el encuentro, los asistentes analizaron la evolución reciente de la economía chilena y el escenario económico internacional, explicó el Banco Central.

    La visita también se da en el contexto de que este jueves, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en septiembre una variación mensual de 0,4%.

    Ante este contexto, el IPC acumula 4,0% en lo que va del año y 4,1% en doce meses, aún lejos de la meta de inflación de 3% del Banco Central.

    Consultado sobre este tema este jueves, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, comentó “recordemos que la inflación y el IPC son una responsabilidad del Banco Central. El Banco Central es responsable de la estabilidad de precios”.

    “Nos gustaría que esto fuera bajando y hay que tomar las medidas desde el punto de vista monetario que haya que tomar para mantener la inflación a raya”, agregó en aquella oportunidad.

    Más sobre:EconomíaBanco CentralJosé Antonio KastJorge QuirozInflaciónRosanna Costa

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