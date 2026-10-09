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    “Los votos de Limache y San Luis van a ir blancos”: la ofensiva de César Villegas tras bajar su candidatura a la ANFP

    El timonel de Deportes Limache revela las razones que lo llevaron a desistir de su postulación. Revela fuertes acusaciones que circularon en torno suyo antes de que anunciara su determinación.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    César Villegas, en su podcast El Presi del Pueblo (Foto: Captura de video)

    César Villegas era, hasta comienzos de esta semana, uno de los candidatos a la presidencia de la ANFP. El timonel de Deportes Limache había realizado una intensa campaña, aunque el foco no estaba puesto en convencer a los presidentes de los clubes, quienes tienen la decisión, sino en acercar sus propuestas a los hinchas.

    Fue en ese plano que, inicialmente, ocupó su podcast, El Presi del Pueblo, para comentar su determinación. “Se utilizaron artimañas, que para mí son sucias, bajas. Cuando ya me tocan a mi familia, decido dar un paso al costado”, sostiene, ahora a El Deportivo, dando cuenta de un clima enrarecido que, dice, lo llevó a desistir de su propósito.

    “Los votos de Limache y San Luis van a ir blancos”: la ofensiva de César Villegas tras bajar su candidatura a la ANFP

    ¿Qué artimañas?

    Se inventó que yo tenía antecedentes, dos causas abiertas. Una por manejar en estado de ebriedad y otra por violencia intrafamiliar y eso era totalmente falso. Bajo eso, no voy a exponer a mis hijos. Imagina un comentario en el colegio. Los niños no dimensionan un comentario que puede resultar muy dañino, perjudicial para mis hijos. Ante eso, prefiero dar un paso al costado. También dos consejeros lo sintieron así. Se sintieron amedrentados y prefirieron no acompañarme en la lista. Podría haberla completado a última hora, pero no daban las ganas. Tampoco estaba dispuesto a poner en juicio lo más sagrado para mí, que son mis hijos.

    ¿Se llegó muy lejos en el marco de una campaña relacionada con el fútbol?

    Totalmente. Siempre dije: hablemos de gestión, debatamos, que cada uno presente sus proyectos. Incluso propuse un debate en el Consejo de Presidentes, que fuera televisado y que la gente también entendiera el contexto. Lo primero, que son los 32 consejeros, dueños o presidentes, los que votan. Y, luego, ver cada uno de los planes. No el hablar bonito, decir cosas que el día de mañana no se puedan cumplir. Era presentar un proyecto del ‘qué hacer’ y el ‘cómo llevarlo a cabo’. Entonces, esas situaciones dan sentimientos encontrados. Para mí, fue un fracaso no haber llegado. Y también para la gente, que tenía muchas expectativas en mí, en el sentido de que podía hacer el cambio en el alicaído fútbol chileno. No se logró. Vamos a estar siempre apoyando, tratando de mejorarlo.

    César Villegas, presidente de Limache, junto a Gianni Infantino.

    ¿A quien responsabiliza de esta campaña, de estos rumores, como dice?

    No responsabilizo a nadie. Ya lo dije. No voy a entrar más en detalle de personas que sí están dentro de la ANFP. No voy a dar nombres ni apellidos. Ellos sabrán quienes son y qué tan fuerte habrá sido la amenaza que habrán sentido por el lado mío al postularme solamente como candidato. Eso es lo que buscaba uno. Después, si el Consejo creía que tenía las condiciones y que mi proyecto y programa cumplían, lo hubiéramos visto en las urnas. No alcancé a llegar a las urnas por estas artimañas. Me quedo tranquilo. Hoy, lo hablábamos con mi círculo cercano, el que pierde es el fútbol chileno. Quería demostrar lo que se ha hecho con Deportes Limache, con San Luis, que se pueden hacer proyectos con gestión, que es lo principal.

    Los votos en el aire

    Usted dijo que no iba a votar por Jorge Yunge y hace minutos San Luis emitió un comunicado en el mismo sentido. ¿Puede ir por ahí?

    No voy a votar por Yunge ni por Uauy. Los votos de Limache y San Luis van a ir en blanco, nulos.

    ¿Por qué?

    Hasta el momento, he visto solo un programa, el de Uauy, que es muy livianito. Si se da el momento de conversar con él, analizar y ‘pescar’ lo que era mi proyecto e incorporarlo, es cosa de conversar. Uno siempre va a buscar no el bien personal de uno, sino el del fútbol chileno.

    ¿Ni Uauy ni Yunge le ofrecieron integrarse a sus respectivas listas?

    La verdad, tuve ofrecimientos, pero soy un tipo de una línea. Me gusta liderar los proyectos. Cuando iba encontrar topes, por visiones distintas, llamémoslo así, no encontré que fuera lo idóneo.

    Para ser claro. ¿Fue Uauy o Yunge el que le ofreció sumarse a su lista?

    Ambos.

    A nivel de costo personal, ¿quedó muy expuesto, en una campaña que fue intensa?

    No. Para nada. Fue súper transparente en mostrar mi certificado de antecedentes para fines especiales. No tengo nada. Sí reconocí que tuve un manejo de ebriedad cuando tenía 20 años. Que pagué, porque era un niño, un joven que estaba aprendiendo de la vida. Pagué mis años firmando y los seis meses sin documentos. Eso sí lo reconocí. Fue hace más de 24 años.

    ¿Pierde las ganas de seguir en el fútbol?

    Para nada. Sigo con mis dos clubes, gestionando la separación de uno, porque tengo que cumplir con la ley. Sigo con mis proyectos personales y también con el foco en lo que me gusta: la infraestructura y potenciar el fútbol formativo, que para mí es una inversión, no un gasto. En darles las mejores condiciones a los niños, porque es un tema social-deportivo. Ni siquiera es demostrar. Es seguir trabajando.

    Más sobre:César VillegasANFPJorge UauyJorge YungeFútbolFútbol Nacional

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