SHOA cancela alerta de tsunami para Rapa Nui tras terremoto de magnitud 7,6 en Panamá

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) canceló la alerta de tsunami para Isla de Pascua, que había sido emitida durante la tarde de este viernes tras el terremoto de magnitud 7,6 registrado en Panamá.

La decisión fue comunicada mediante un tercer boletín, luego de que nuevas evaluaciones determinaran que el movimiento telúrico no reunía las condiciones necesarias para generar un tsunami que afectara al territorio nacional.

“De acuerdo a modelaciones efectuadas por el SNAM y PTWC, SHOA cancela la amenaza de tsunami para Isla de Pascua”, informó el organismo, descartando así el riesgo inicialmente advertido.

Asimismo, se precisó que, tras la revisión de los nuevos parámetros del terremoto, el evento no reúne las condiciones para generar un tsunami frente a las costas de Chile, incluyendo Rapa Nui.

La alerta inicial por el terremoto en Panamá

La medida preventiva había sido adoptada luego de que un terremoto de magnitud 7,6 sacudiera Panamá a las 12.56 horas locales (14.56 horas de Chile), según los antecedentes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El epicentro fue localizado a 57 kilómetros al oeste de Las Tablas.

Tras el movimiento, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que se había establecido un estado de precaución para Isla de Pascua, mientras que el SHOA estimó inicialmente que las olas podrían arribar a las 20.41 horas en horario insular y a las 22.41 horas en horario continental.

En ese contexto, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, había explicado que la medida implicaba abandonar la zona de playa cuando así lo determinaran las autoridades.

Sin embargo, tras las nuevas modelaciones realizadas por los organismos especializados, el SHOA dejó sin efecto la amenaza de tsunami, descartando que el terremoto represente un peligro de este tipo para las costas del país.