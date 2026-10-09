Panamá enfrenta serie de réplicas tras terremoto magnitud 7,2

Edificio del distrito de Penonomé afectado por el terremoto. Foto: captura video YouTube TVN Noticias Panamá

Una serie de réplicas han sido reportadas en Panamá tras el terremoto magnitud 7,2 registrado a las 12.56 horas (hora local) de este viernes 9 de octubre.

A dos horas del fuerte movimiento sísmico, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá había dado cuenta de una decena de temblores.

En su cuenta oficial en X, el Presidente José Raúl Mulino se refirió a la situación.

“He solicitado a la ministra de Gobierno Dinoska Montalvo y a organismos que informen sobre los efectos, llamando a la calma. No se debe usar lo sucedido para generar alarmas y desorden”, escribió.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) llamó también a la calma de la población.

“La institución mantiene labores de monitoreo y vigilancia para dar seguimiento a la situación y reitera la importancia de actuar con serenidad, responsabilidad y siguiendo las recomendaciones de seguridad”, indicaron.

El sismo se localizó a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, a una profundidad de 4 kilómetros.

En Penonomé, Coclé, se reportaron daños estructurales en la Catedral San Juan Bautista, en la Gobernación y en el Hotel Dos Continentes, según consigna una publicación del medio panameño La Prensa.