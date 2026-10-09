SUSCRÍBETE 60% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Presupuesto: Rector UFRO afirma que “hay senadores bastante comprometidos en defensa de recursos” de educación superior

    En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el rector Juan Manuel Fierro -máxima autoridad de la Universidad de la Frontera-, abordó la preocupación que existe entre sus pares por los efectos que, aseguran, traería a las instituciones de educación superior la disminución de recursos contemplada en el proyecto del erario fiscal del gobierno.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

    “No estamos pidiendo incrementales en este orden, sino que se mantengan los recursos que hasta el momento hemos tenido y (así) podamos seguir cumpliendo nuestra misión sin mayores sobresaltos”.

    De esa forma el rector de la Universidad de la Frontera (UFRO), Juan Manuel Fierro, se refirió en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, al reparo transversal de sus pares hacia los recortes propuestos por La Moneda en educación superior, en el marco del Presupuesto 2027.

    De hecho, varias de las máximas autoridades universitarias evidenciaron su malestar durante el debate de la cuarta subcomisión mixta mandatada a tramitar el proyecto del erario fiscal, instancia que rechazó el presupuesto propuesto por el Ejecutivo en la educación terciaria.

    En entrevista con Rodrigo Álvarez, el doctor en Ciencias Humanas reveló que, en el caso de La Araucanía, “hay senadores que ya están bastante comprometidos en la defensa de los recursos” vinculados a la educación superior, como los referidos al incentivo de programas especiales de vinculación temprana con los colegios y a los de formación profesional a grupos específicos de personas.

    “Y los parlamentarios, por lo menos uno de los senadores, ya ha hecho sentir su voz en las discusiones acerca de lo necesario que es priorizar recursos para mantener la continuidad de esos programas, especialmente en regiones”, agregó.

    Nosotros (los rectores) estamos inquietos porque no queremos interrumpir nuestras líneas de desarrollo, nuestras líneas de contribución a nuestras regiones”, expresó Fierro, afirmando que las casas de estudio “siempre hemos tenido un diálogo constante y un requerimiento constante hacia la provisión de los recursos que permitan cumplir cabal y adecuadamente y con mucha pertinencia nuestra misión universitaria”.

    Ante la “encrucijada” que provoca el escenario de estrechez fiscal, apeló a que se establezca una “conversación adecuada con antecedentes adecuados” con tal de “seguir cumpliendo con nuestra misión formadora, generadora de conocimiento y contributiva al desarrollo de nuestras regiones”.

    Consultado de qué forma impactaría a la UFRO el recorte establecido por el Presupuesto 2027 -en caso que no se modificase tras su paso por el Congreso- dijo que se verían afectados los programas de inserción, de innovación, de formaciones, las líneas de investigación, los planes de vinculación con el entorno y la especialización que realizan a médicos.

    En ese sentido, reveló -sin otorgar mayores detalles- que fue parte de un grupo de rectores que se reunió con la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, a quien le instaron a mantener los recursos en la educación superior.

    Lee también:

    Más sobre:Desde la RedacciónUFROPresupuestoLey de Presupuestos 2027Juan Manuel FierroUniversidad de la Frontera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Senapred oficia a 10 municipios de la RM realizar comités comunales de emergencia ante pronóstico de lluvias

    Buque petrolero se incendia en el estrecho de Ormuz tras impacto de proyectil: Irán lo atribuye al choque con una mina

    Emmanuel Carrère: “Espero que a partir de esta vida particular que es la mía pueda decir algo que conmueva a otras personas”

    Al menos 12 muertos deja ataque de hutíes contra aeropuerto en la capital de Arabia Saudita

    Anne Carson, Premio Nobel de Literatura: la memoria de su paso por Chile y el impacto de una obra audaz

    Varinia Brodsky y su salida del Museo de Bellas Artes: “Para cierto sector más conservador, yo era una figura incómoda”

    Lo más leído

    1.
    Aluvión en Las Condes: ¿Cómo se originó el fenómeno y qué otros puntos de Santiago están expuestos?

    Aluvión en Las Condes: ¿Cómo se originó el fenómeno y qué otros puntos de Santiago están expuestos?

    2.
    Este hombre estuvo a punto de ser impactado por un dron en Ucrania

    Este hombre estuvo a punto de ser impactado por un dron en Ucrania

    3.
    Así vivieron pasajeros de Metro la explosión en la Línea 5

    Así vivieron pasajeros de Metro la explosión en la Línea 5

    4.
    Los dramáticos videos que deja el potente terremoto que afectó a Panamá

    Los dramáticos videos que deja el potente terremoto que afectó a Panamá

    5.
    Aluvión en Las Condes: experto apunta a actualización de planificación territorial y a decreto que aún no es visado por Contraloría

    Aluvión en Las Condes: experto apunta a actualización de planificación territorial y a decreto que aún no es visado por Contraloría

    6.
    “Musicalismo”: Sergio Lagos cuenta detalles de su homenaje a la música chilena

    “Musicalismo”: Sergio Lagos cuenta detalles de su homenaje a la música chilena

    Portada del dia

    Algunos leen, otros se informan. Aprovecha esta oferta única.

    Plan Digital+$4.120 al mes, de aquí hasta fin de año SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Hasta cuándo llueve en Santiago? Revisa el pronóstico del tiempo y qué se espera para el fin de semana

    ¿Hasta cuándo llueve en Santiago? Revisa el pronóstico del tiempo y qué se espera para el fin de semana

    Los 45 mejores lugares para comer en Santiago según Google Maps: ¿Cuáles son los favoritos?

    Los 45 mejores lugares para comer en Santiago según Google Maps: ¿Cuáles son los favoritos?

    Así se genera un flash flood, el fenómeno que provocó el aluvión en Las Condes

    Así se genera un flash flood, el fenómeno que provocó el aluvión en Las Condes

    Un fármaco ya aprobado por la FDA podría revertir el daño de la osteoartritis, según un estudio

    Un fármaco ya aprobado por la FDA podría revertir el daño de la osteoartritis, según un estudio

    Servicios

    Hasta 29 milímetros de lluvia: pronostican precipitaciones entre Coquimbo y Maule para este lunes

    Hasta 29 milímetros de lluvia: pronostican precipitaciones entre Coquimbo y Maule para este lunes

    Pronostican tormentas eléctricas desde este domingo en ocho regiones: se registrarían granizadas y fuertes vientos

    Pronostican tormentas eléctricas desde este domingo en ocho regiones: se registrarían granizadas y fuertes vientos

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Villarreal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Villarreal en TV y streaming

    Senapred oficia a 10 municipios de la RM realizar comités comunales de emergencia ante pronóstico de lluvias
    Chile

    Senapred oficia a 10 municipios de la RM realizar comités comunales de emergencia ante pronóstico de lluvias

    Prisión preventiva para presunto líder de banda dedicada al cambiazo de tarjetas bancarias en Iquique y Alto Hospicio

    Prisión preventiva para imputado por homicidio de hombre apuñalado en Chillán

    Una cordillera, oportunidades compartidas
    Negocios

    Una cordillera, oportunidades compartidas

    MK4: Desenredar para empezar a tejer

    La otra cara del desempleo: una pobreza que se resiste

    Un octubre histórico: los récords de lluvia que ha dejado el paso del sistema frontal
    Tendencias

    Un octubre histórico: los récords de lluvia que ha dejado el paso del sistema frontal

    Estos son los trastornos que están relacionados con un envejecimiento cerebral más rápido, según un estudio

    Así se genera un flash flood, el fenómeno que provocó el aluvión en Las Condes

    Juan Monckeberg, la gran sorpresa del Abierto de Chile: “Quiero seguir el camino de Mito Pereira y Cristóbal del Solar”
    El Deportivo

    Juan Monckeberg, la gran sorpresa del Abierto de Chile: “Quiero seguir el camino de Mito Pereira y Cristóbal del Solar”

    El tiempo pasa: la liga chilena es la tercera más vieja de Sudamérica

    Jorge Uauy, candidato a la ANFP: “No se puede separar la gestión de Milad con la de Yunge; es una fórmula agotada, que no resultó”

    Cómo activar el roaming de emergencia y ahorrar batería en el teléfono durante una urgencia
    Tecnología

    Cómo activar el roaming de emergencia y ahorrar batería en el teléfono durante una urgencia

    Samsung presenta el Galaxy S26 FE en Chile: cámaras e IA para los fans del K-pop

    AirPods 5 en Chile: qué ofrecen y por qué conviene pagar $20.000 más

    Emmanuel Carrère: “Espero que a partir de esta vida particular que es la mía pueda decir algo que conmueva a otras personas”
    Cultura y entretención

    Emmanuel Carrère: “Espero que a partir de esta vida particular que es la mía pueda decir algo que conmueva a otras personas”

    Anne Carson, Premio Nobel de Literatura: la memoria de su paso por Chile y el impacto de una obra audaz

    Varinia Brodsky y su salida del Museo de Bellas Artes: “Para cierto sector más conservador, yo era una figura incómoda”

    Buque petrolero se incendia en el estrecho de Ormuz tras impacto de proyectil: Irán lo atribuye al choque con una mina
    Mundo

    Buque petrolero se incendia en el estrecho de Ormuz tras impacto de proyectil: Irán lo atribuye al choque con una mina

    Al menos 12 muertos deja ataque de hutíes contra aeropuerto en la capital de Arabia Saudita

    Venezuela ofrece ayuda a Chile tras aluvión en Las Condes: “Seguimos de cerca su evolución y reiteramos nuestra disposición”

    Cierre de Prodemu: “Las mujeres lo van a extrañar”
    Paula

    Cierre de Prodemu: “Las mujeres lo van a extrañar”

    Inyecciones para bajar de peso: ¿cuánto estamos dispuestas a sacrificar?

    El cortisol ¿es un enemigo?