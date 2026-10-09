Presupuesto: Rector UFRO afirma que “hay senadores bastante comprometidos en defensa de recursos” de educación superior

“No estamos pidiendo incrementales en este orden, sino que se mantengan los recursos que hasta el momento hemos tenido y (así) podamos seguir cumpliendo nuestra misión sin mayores sobresaltos”.

De esa forma el rector de la Universidad de la Frontera (UFRO), Juan Manuel Fierro, se refirió en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, al reparo transversal de sus pares hacia los recortes propuestos por La Moneda en educación superior, en el marco del Presupuesto 2027.

De hecho, varias de las máximas autoridades universitarias evidenciaron su malestar durante el debate de la cuarta subcomisión mixta mandatada a tramitar el proyecto del erario fiscal, instancia que rechazó el presupuesto propuesto por el Ejecutivo en la educación terciaria.

En entrevista con Rodrigo Álvarez, el doctor en Ciencias Humanas reveló que, en el caso de La Araucanía, “hay senadores que ya están bastante comprometidos en la defensa de los recursos” vinculados a la educación superior, como los referidos al incentivo de programas especiales de vinculación temprana con los colegios y a los de formación profesional a grupos específicos de personas.

“Y los parlamentarios, por lo menos uno de los senadores, ya ha hecho sentir su voz en las discusiones acerca de lo necesario que es priorizar recursos para mantener la continuidad de esos programas, especialmente en regiones” , agregó.

“Nosotros (los rectores) estamos inquietos porque no queremos interrumpir nuestras líneas de desarrollo, nuestras líneas de contribución a nuestras regiones”, expresó Fierro, afirmando que las casas de estudio “siempre hemos tenido un diálogo constante y un requerimiento constante hacia la provisión de los recursos que permitan cumplir cabal y adecuadamente y con mucha pertinencia nuestra misión universitaria”.

Ante la “encrucijada” que provoca el escenario de estrechez fiscal, apeló a que se establezca una “conversación adecuada con antecedentes adecuados” con tal de “seguir cumpliendo con nuestra misión formadora, generadora de conocimiento y contributiva al desarrollo de nuestras regiones”.

Consultado de qué forma impactaría a la UFRO el recorte establecido por el Presupuesto 2027 -en caso que no se modificase tras su paso por el Congreso- dijo que se verían afectados los programas de inserción, de innovación, de formaciones, las líneas de investigación, los planes de vinculación con el entorno y la especialización que realizan a médicos.

En ese sentido, reveló -sin otorgar mayores detalles- que fue parte de un grupo de rectores que se reunió con la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, a quien le instaron a mantener los recursos en la educación superior.