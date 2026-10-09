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    Tatiana Klima sobre Bachelet y Boric: “Una cosa es que nombres hay; lo que pasa es que no hay proyecto”

    En un nuevo capítulo de Sala de Pauta, el panel editorial de La Tercera analizó el retorno de Michelle Bachelet, el rol de Gabriel Boric y las tensiones que abre la presencia de ambos expresidentes en una oposición que aún busca definir su proyecto. La invitada fue Tatiana Klima, socia directora de Criteria Comunicaciones y exdirectora de Comunicaciones de la Presidencia durante el gobierno de Boric.

     
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    La salida de Michelle Bachelet de la carrera por la Secretaría General de Naciones Unidas volvió a poner a la expresidenta en el centro de la discusión política local. Su reaparición coincidió con una mayor presencia pública de Gabriel Boric y abrió una pregunta para la oposición: qué rol pueden jugar ambos expresidentes en un sector que todavía no define con claridad su liderazgo, sus alianzas ni el proyecto con el que buscará volver a disputar el poder.

    Ese fue el eje del nuevo capítulo de Sala de Pauta, donde el panel editorial de La Tercera discutió si Bachelet y Boric pueden funcionar como liderazgos complementarios, si eventualmente sus sectores terminarán compitiendo y cuánto espacio dejan para la aparición de nuevas figuras.

    La conversación también abordó el cambio en el rol tradicional de los expresidentes, que históricamente tendían a reservar sus intervenciones públicas para momentos institucionales de mayor relevancia.

    Bachelet y Boric: cómo se ordena la oposición

    En el segundo bloque se sumó Tatiana Klima, periodista, socia directora de Criteria Comunicaciones y exdirectora de Comunicaciones de la Presidencia durante el gobierno de Gabriel Boric.

    Klima sostuvo que Bachelet y Boric pueden ser hoy liderazgos complementarios, tanto por sus diferencias generacionales como por las distintas fortalezas que representan. A su juicio, no necesariamente habrá una disputa personal entre ambos, aunque sí podrían surgir tensiones entre los sectores políticos que los rodean. También señaló que no ve a Bachelet buscando una tercera presidencia y que tampoco está claro que Boric quiera intentar un regreso a La Moneda en el corto plazo.

    Para la invitada, sin embargo, el principal desafío de la oposición no está en la falta de figuras conocidas, sino en la ausencia de una propuesta política capaz de ordenar al sector. “Creo que la Presidenta Bachelet tiene un centro de estudios formado con gente con experiencia, que por lo general está en el debate de las ideas, cosa que el Frente Amplio todavía, por lo menos en el nivel más presidencial, no tiene”, señaló. Y agregó:

    Una cosa es que nombres hay; lo que pasa es que no hay proyecto, no hay proyecto

    La conversación abordó también si la presencia de ambos expresidentes puede terminar dificultando la renovación de liderazgos. Klima recordó que existen generaciones que han quedado “en el tintero” y mencionó el caso de Carolina Tohá, aunque sostuvo que no ve a Bachelet buscando ocupar personalmente la “primera, primera línea”.

    Consultada sobre la carta enviada por Bachelet y Boric a propósito del Escudo de las Américas, Klima tomó distancia tanto de la forma en que actuaron los exmandatarios como de la falta de coordinación previa del gobierno. “No me gusta que haya aparecido la carta, pero tampoco me gusta haberme enterado, o que los expresidentes se hayan enterado por la prensa, que el presidente Kast firmó un acuerdo así en Estados Unidos”, señaló. “Creo que aquí hay de ambas partes”, agregó.

    Hacia el cierre, Klima planteó además que el gobierno pudo haber cometido un error estratégico al retirar su respaldo a la candidatura de Bachelet a Naciones Unidas. A su juicio, incluso si la expresidenta no hubiera ganado, su permanencia en la carrera la habría mantenido concentrada en la agenda internacional durante varios meses.

    Qué manera de equivocarse el gobierno con no apoyar a la Presidenta.

    En su análisis, fue en parte esa falta de apoyo la que ahora “tiene de vuelta” a Bachelet en la política local.

    Sala de Pauta es la conversación editorial de La Tercera para entender qué hay detrás de las noticias y por qué importa.

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