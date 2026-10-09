Diputado Kast e irrupción de Matthei: “Entiendo que le baje la ansiedad de ver (a Bachelet) anunciando su candidatura y quiera subirse al carro”

Evelyn Matthei lo volvió a hacer. Este viernes, en entrevista con radio Biobío, la excandidata presidencial de Chile Vamos nuevamente criticó al gobierno del Presidente José Antonio Kast.

“Hay ministros de primera y de segunda”, acusó la exministra.

Sus dichos llegaron a oídos del diputado e hijo del Mandatario, José Antonio Kast Adriasola (Partido Republicano), quien se refirió a las palabras de Matthei en radio Agricultura. “Muchas gracias, tomamos nota”, ironizó el parlamentario.

Kast Adriasola agregó: “Respecto de que hubiesen ministros de primera y segunda categoría, no lo comparto. Aquí cada ministro es un experto en su materia. Los que llegaron entienden mucho. Que aparezcan más o menos en los medios viene a dar un poco lo mismo, porque están haciendo la pega y lo están haciendo muy bien”.

Para ejemplificar eso, el diputado mencionó que “lo que está sacando adelante May Chomali en salud es impresionante: el tema de las listas de espera oncológicas, hacer más eficientes los procesos y el uso de los recursos (...). No llevamos ni siquiera siete meses de gobierno y ya estamos cambiándole la vida a las personas”.

Luego, Kast Adriasola repasó a la excandidata, quien resultó quinta en la última elección presidencial . “Entiendo que (a Matthei) le baje la ansiedad de ver a su antigua compañera de competencia (en referencia a Michelle Bachelet) anunciando su candidatura presidencial, entonces quiere subirse al carro, pero aquí siempre pelota al piso. Calma y tiza y hacer la pega. Eso es lo que importa”, planteó.

Esta semana, Matthei hizo noticia porque, en conversación con 24 Horas, se refirió a la apertura de Bachelet a una tercera candidatura presidencial. “Eso verá ella, y yo también lo veré en su minuto, falta mucho tiempo”, dijo. Sus palabras generaron sorpresa en su sector, puesto que no ven conveniente adelantar la discusión presidencial cuando el gobierno de Kast aún no cumple ni siquiera siete meses.