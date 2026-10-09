Tras abandonar a su selección: Cristiano Ronaldo anota con Al Nassr y le faltan solo 20 goles para los mil

Cristiano Ronaldo sonríe en Arabia Saudita. Luego de días convulsionados por el conflicto que se desató con el entrenador de Portugal, Jorge Jesús, que implicó que dejara la concentración en medio de la fecha FIFA, el astro luso volvió a su liga y este viernes convirtió para Al Nassr, sumando anotaciones que lo dejan cada vez más cerca del objetivo de llegar a 1.000.

Disputó su primer partido luego de abandonar la concentración de la selección portuguesa producto del distanciamiento que se produjo con quien fuera su DT precisamente en el fútbol saudí, al no tener minutos en el duelo ante Noruega, por la UEFA Nations League.

La hinchada de Al Nassr respaldó a su ídolo recibiéndolo con una ovación y una bandera especial con el mensaje Greatness is earned (“La grandeza se gana”, en español). Respondió con un gol en el triunfo de 3-0 sobre Diriyah, por la octava jornada del campeonato local.

Cristiano fue titular, compartiendo ataque con su compatriota Joao Félix. En el minuto 23, clavó el 1-0. Luego de un rebote del arquero, CR7 remata con potencia con el arco a disposición. Es el gol número 980 del laureado futbolista, que queda a tan solo 20 anotaciones de llegar a las mil. Luego de un mes, el ex Real Madrid volvió al gol. No anotaba desde el 9 de septiembre, en el triunfo sobre Abha, por la Saudi Pro League.

🚨🚨| CRISTIANO RONALDO GOLAZOOO!!! 980 GOALS !!!!!!



FIRST GOAL AFTER LEAVING THE NATIONAL TEAM!!! pic.twitter.com/NbhMtZ0Lbq — Kalshi FC (@KalshiFC) October 9, 2026

Posteriormente, en los 35′, Samu Costa amplió el marcador para Al Nassr. En el segundo tiempo, el francés Kingsley Coman puso el 3-0 en los 77′, tras asistencia del senegalés Sadio Mané.

El equipo que dirige Ange Postecoglou, extécnico de la selección de Australia, es uno de los líderes del torneo saudí. Tiene 19 puntos tras ocho partidos (seis victorias, un empate y una derrota), compartiendo la primera posición con Al Qadsiah.

Este lunes 12, Cristiano Ronaldo contará con una nueva oportunidad para estirar su registro goleador. Será por la Liga de Campeones de la AFC, cuando Al Nassr reciba al Neftchi Fergana de Uzbekistán. Mientras que con Portugal, su situación es mucho más dudosa, pese a que Jorge Jesus no le cerró la puerta para que vuelva pensando en la fecha FIFA de noviembre, la última del año.