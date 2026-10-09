Delegado Codina valora investigación del Ministerio Público por eventuales responsabilidades en aluvión de Las Condes

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, valoró este viernes que el Ministerio Público abriera de oficio una investigación para determinar las eventuales responsabilidades en el aluvión que afectó la parte alta de la comuna de Las Condes, en la Región Metropolitana.

En el sector de San Carlos de Apoquindo resultaron afectadas cerca de 1.960 viviendas, de las cuales 55 se encuentran con problemas de habitabilidad, de acuerdo con el mismo delegado, en un balance que realizó más temprano.

En esa línea, la Fiscalía Metropolitana Oriente anunció que instruyó una investigación para determinar las eventuales responsabilidades en la emergencia, lo que fue destacado por Codina.

“Me parece siempre muy bien que cada una de las instituciones desarrollen las labores en el ámbito de sus competencias. En este caso del Ministerio Público es lo mejor incluso, creo, que las cosas se puedan indagar a fondo y se pueda establecer si esto responde a un hecho imprevisible de la naturaleza o efectivamente, había medidas, dentro de las posibilidades existentes, que se hubiera tenido que tomar de manera diferente”, señaló Codina a 24 Horas.

El delegado agregó que “en ese sentido, creo que tanto la Municipalidad (de Las Condes) o el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), no debieran tener ningún inconveniente de entregar toda la información al Ministerio Público”.

Asimismo, Codina aseguró que “hay que tomar en consideración” una mejoría en el sistema de alerta por mensajería (SAE), luego de los cuestionamientos por la falta de aviso del fenómeno.

“En esto, creo que nadie puede ponerse en posiciones defensivas”, complementó.

En esa línea, en medio del detalle de los trabajos realizados en el área, Codina destacó el apoyo de empresas privadas para la remoción de vehículos atrapados en el barro y otros escombros. Entre las compañías, señaló a Anglo American, Minera Florida, Costanera Norte y la Cámara Chilena de la Construcción.

“También hay camiones que son especiales para poder generar el trabajo de remoción, que es tecnología que tienden a usar en instalaciones mineras”, los que pueden succionar el lodo y extraerlo de las viviendas, explicó Codina.

Frente a lo mismo, Codina confirmó que desde el Ministerio de Energía le señalaron que se producirán distintos cortes de suministro eléctrico en el área, para poder continuar con las labores de limpieza.

“Lo que nos reporta el Ministerio de Energía, es que para efectos de poder trabajar de manera adecuada, sin poner en riesgo en aquellos lugares donde hay maquinaria, van a tener que hacer una interrupción del suministro por zonas acotadas”, agregó Codina, uno de los cuales se produjo durante esta tarde, de acuerdo a la empresa Enel.