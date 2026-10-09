Poduje destaca avance de reconstrucción en Biobío y anuncia que este año se llegará a mil viviendas entregadas o en edificación

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, durante la entrega de viviendas a los afectados por el incendio en la Región del Biobío. Foto: Prensa Ministerio de Vivienda.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, destacó este viernes el avance de reconstrucción en la Región del Biobío tras los incendios forestales de enero pasado y anunció que este año se alcanzarán las mil viviendas iniciadas, entre soluciones entregadas y en ejecución.

El secretario de Estado concurrió durante esta jornada a la zona, específicamente a las comunas de Concepción, Tomé y Penco, para entregar un total de seis soluciones habitacionales destinadas a familias que perdieron sus hogares en dicho siniestro.

Entre las actividades del titular del Minvu, se contó una visita al sector El Pino, en la capital regional, donde conoció en terreno los resultados de un plan piloto de construcción industrializada, implementado para acelerar la ayuda a las familias damnificadas.

Esto -según se indicó desde la cartera- mediante soluciones que incorporan eficiencia energética, calidad constructiva y diseños adaptados a las características de cada terreno, desarrolladas a través del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49), en su modalidad de Construcción en Sitio Propio.

Acá el ministro Poduje resaltó el avance que registra la reconstrucción en la región, señalando que el proceso está a punto de cumplir la meta de las mil viviendas iniciadas , sumando soluciones entregadas y en ejecución.

Además, destacó el trabajo de los equipos técnicos, los municipios y las propias comunidades para avanzar en las soluciones habitacionales.

El ministro agregó finalmente que el objetivo es continuar acelerando la ejecución de los proyectos, con miras a completar durante 2027 gran parte de la reconstrucción, exceptuando las iniciativas de mayor envergadura que, sostuvo, requieren plazos adicionales.