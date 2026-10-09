Aplazan en más de un año juicio contra exdiputado Pulgar: será en noviembre de 2027

El Tribunal Oral en lo Penal de Talca fijó este viernes una nueva fecha para el juicio contra el exdiputado Francisco Pulgar, reprogramándolo para noviembre del próximo año.

La audiencia original del proceso en contra del exlegislador, acusado de violación y abuso sexual contra una menor, estaba fijada para este 19 de octubre.

Sin embargo, ante la renuncia al patrocinio de sus abogados, la nueva defensa del imputado solicitó reprogramarla para proteger sus derechos fundamentales.

Es así como el tribunal fijó como nueva fecha del juicio el 23 de noviembre de 2027 .

Pulgar fue formalizado en febrero de 2025 y es imputado por la Fiscalía de los delitos de violación y abuso sexual reiterado de menor de 14 años.

El exdiputado Francisco Pulgar pasó más de tres meses en prisión preventiva para luego pasar a arresto domiciliario.

La investigación contra el exlegislador se inició luego de que una mujer presentara en mayo de 2021, en la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Talca de la PDI, un denuncia por una serie de ilícitos que habrían ocurrido cuando ella era menor de edad.

El Ministerio Público solicita para Pulgar una pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio, más “las penas accesorias del artículo 28 del Código Penal”.

Esto es, la inhabilitación perpetua para “cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure de la condena”.

El 23 de octubre de 2024, el pleno de la Corte de Apelaciones de Talca declaró el desafuero del diputado, el cual posteriormente fue confirmado por la Corte Suprema.

En la actualidad, el exdiputado Pulgar se encuentra con arresto domiciliario total.