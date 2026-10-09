Para la medianoche se estima la reposición del suministro eléctrico en sector de San Carlos de Apoquindo en Las Condes

Santiago, 9 de Octubre de 2026. Consecuencias de un aluvión de barro que afectó desde el sector de San Carlos de Apoquindo hasta el sector de los Dominicos en la comuna de Las Condes generando estragos y arrastrando vehículos y personas Diego Martín/Aton Chile

La Municipalidad de Las Condes afirmó este viernes que se espera la reposición del suministro eléctrico en el sector de San Carlos de Apoquindo hacia la medianoche de este sábado, debido a los trabajos de limpieza y remoción de barro y escombros, generados por el aluvión que afectó ayer a la zona.

Así lo señalaron desde el municipio, de acuerdo con lo que informado por empresa de distribución eléctrica Enel.

Actualmente se registra un corte del servicio en la zona, por los trabajos que realizan voluntarios, maquinaria y los organismos de emergencia, con la finalidad de resguardar la seguridad de las personas.

La zona afectada comprende un grupo de 621 clientes.

Ellos, se encuentran en un perímetro comprendido por las avenidas General Blanche por el norte, Francisco Bulnes Correa por el poniente, Foresta Poniente por el sur y San Ramón Poniente, por el oriente.

De acuerdo con el mapa de afectación, también están sin suministro las viviendas del Condominio Santa Laura, Condominio Santa Isidora y Condominio Santa Sofía.

También hay falta de suministro en el sector de Del Parque, Los Olivos y Los Algarrobos, los que recuperarían el servicio en un par de horas.