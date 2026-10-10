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    Plan del Pentágono para transmitir ejecución genera crítica transversal: lo califican de “bárbaro” y “repugnante”

    El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, declaró que el fusilamiento de Nidal Malik Hasan, sentenciado a muerte por el asesinato de 13 personas en 2009, sería pública.

    Por 
    Lya Rosen
    Nidal Malik Hasan fue condenado a la pena capital por el asesinato de 13 personas en una base militar en Fort Hood, Texas, en 2009. Foto: @RapidResponse47 en X.

    Luego de que Estados Unidos diera conocer que transmitirá en directo la próxima ejecución de un hombre discapacitado mediante un pelotón de fusilamiento, diferentes voces críticas se levantaron en contra de lo que calificaron como un plan “bárbaro”, comparando a la Administración Trump con las regímenes de Irán y Afganistán.

    Este jueves, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, declaró en una entrevista que la ejecución de Nidal Malik Hasan -condenado a la pena capital por el asesinato de 13 soldados en una base militar en Fort Hood, Texas, en 2009-, sería pública.

    Posteriormente, el Pentágono añadió que se retransmitiría en directo, como consignó The Guardian.

    Hasan, un psiquiatra del Ejército estadounidense originario de Virginia, admitió ante el tribunal ser el autor de los disparos que provocaron la muerte de los militares y pidió disculpas por “cualquier error”.

    En la actualidad se encuentra encarcelado en el Cuartel Disciplinario de Estados Unidos, donde utiliza una silla de ruedas de forma permanente tras quedar paralizado de la cintura para abajo, al ser alcanzado por las balas disparadas por la policía militar que lo detuvo.

    Las críticas a la emisión

    Al conocerse el plan de Hegseth, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) advirtió que la transmisión equivaldría a una ejecución pública y “constituiría una violación del derecho a la vida y de la prohibición absoluta de la tortura”.

    La vocera de la entidad, Shabia Mantoo, señaló que el Alto Comisionado Volker Türk, en respuesta a las ejecuciones públicas en Afganistán e Irán, había recalcado anteriormente que estas “constituyen una forma de trato o castigo cruel, inhumano o degradante”.

    El plan del Pentágono también provocó el rechazo de políticos, líderes religiosos y defensores de los derechos humanos en Estados Unidos y en el extranjero.

    Entre ellos Hillary Clinton, exsecretaria de Estado de EE.UU., quien escribió en redes sociales que es “una idea bárbara, indigna de nuestro país. ¡Rechacemos esto!“.

    A ellos se sumaron representantes tanto del partido Republicano como Demócrata del Congreso estadounidense. Es así como Yassamin Ansari, la primera demócrata de origen iraní-estadounidene elegida como legisladora en el país, publicó en su cuenta en X: “En la América de Trump, ahora se realizan ejecuciones públicas”.

    Para luego apuntar “¡qué barbaridad! Esto es lo que sucede bajo dictaduras brutales como las de Irán y Afganistán. Todo forma parte de la toma de poder autoritaria de Trump en los Estados Unidos”.

    Por su parte, Austin Scott, republicano de Georgia y miembro del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, dijo en redes sociales que apoyaba plenamente la pena de muerte, “pero transmitir ejecuciones en directo es lo que hacen los yihadistas. Estados Unidos es mejor que eso”.

    El representante Adam Smith, demócrata por Washington y miembro de mayor rango del Comité de Servicios Armados, declaró de manera similar que la transmisión en vivo prevista es “inquietante y ridiculiza nuestro sistema legal”.

    “Somos un país democrático y debemos tomarnos en serio el estado de derecho, no convertirlo en un espectáculo”, señaló Smith.

    El senador Thom Tillis, republicano por Carolina del Norte y quien recientemente declaró que votar a favor de la confirmación de Hegseth es su mayor arrepentimiento como senador, señaló que “Hasan debería enfrentar la pena de muerte, ¿pero hacer pública su ejecución y transmitirla en directo? Es repugnante", publicó en redes sociales el senador Thom Tillis,

    “Las ejecuciones públicas son propias de dictaduras opresoras como Irán y Afganistán. Esto no debería ocurrir en Estados Unidos”, escribió Tillis en redes sociales.

    En tanto, el senador Ruben Gallego, demócrata por Arizona y veterano del Cuerpo de Marines, calificó la posibilidad de una transmisión en vivo como “una película snuff”, mientras que la senadora Patty Murray, demócrata por Washington, la calificó de “grotesca”.

    Incluso JD Vance, el vicepresidente de EE.UU. y un católico practicante, le afirmó a la prensa durante este viernes que no vería la ejecución de Hasan retransmitida en directo, aunque evitó criticar la decisión del gobierno y expresó cierto escepticismo de que la emisión se concretara.

    “Para empezar, veo estos anuncios y no sé si realmente vayan a suceder”, indicó Vance, añadiendo: “Sea cual sea la controversia sobre el método de ejecución, espero que la gente no olvide que este es un tipo que asesinó brutalmente a muchas personas inocentes. Dicho esto, si es por transmisión en vivo, no lo voy a ver”.

    Más sobre:Estados UnidosPentágonoEjecuciónTransmisión en vivoFusilamientoNidal Malik HasanPete HegsethHillary ClintonMundo

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