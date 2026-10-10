Metro cierra ocho estaciones de Línea 5 por emergencia: pasajeros fueron evacuados

Metro de Santiago informó la tarde de este viernes el cierre de ocho estaciones de la Línea 5, por lo que el servicio solo está disponible desde estación Plaza de Maipú a Ñuble.

En una publicación en su cuenta en X, la empresa detalló que las estaciones afectadas iban desde Rodrigo de Araya hasta Vicente Valdés, y que la combinación con Línea 4 fue suspendida.

Es así que fueron cerradas las mencionadas estaciones junto a Carlos Valdovinos, Camino Agrícola, San Joaquín, Pedrero, Mirador y Bellavista de La Florida.

Preliminarmente, a través de las redes sociales, distintos usuarios del metro informaron de una explosión y humo en uno de los trenes en la estación Rodrigo de Araya.

Poco después, Carabineros confirmó que se trató de una falla en un neumático de un tren, que mientras avanzaba sacaba chispas.

También afirmó que no hay lesionados y que los pasajeros fueron evacuados de manera oportuna.

Más tarde, Red Movilidad dio a conocer que se dispusieron buses en apoyo a la línea 5, entre Ñuble y Vicente Valdés.

En horas de la noche, Metro informó que el servicio fue normalizado y que todas las estaciones estaban operativas, y que la combinación con línea 4 fue habilitada.

A la vez, confirmó que la interrupción se debió a un arco eléctrico en un neumático que generó humo y que todas las personas fueron evacuadas en estación Rodrigo de Araya sin afectaciones. Junto con lamentar las molestias.