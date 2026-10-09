Bancada PC e independientes exige salida de embajador Judd tras declaraciones sobre soberanía nacional en la Antártica

La bancada de diputados del Partido Comunista (PC) e independientes, expresó esta tarde su hastío contra el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, por sus nuevas declaraciones en torno a la soberanía nacional -esta vez relativas a la Antártica- y demandaron su salida del país.

A través de una declaración pública, el grupo de diputados, representados por la parlamentaria titular Daniela Serrano y Ana María Gazmuri como suplemente, rechazó los dichos del representante diplomático norteamericano, quien aseguró que “no hay una Antártica que pertenezca a Chile”.

Frente a lo anterior, los legisladores recalcaron que Judd “pretende decirle a Chile cuáles son sus derechos y hasta dónde alcanzan sus intereses soberanos. Esto ya no puede ser tratado como un episodio aislado: estamos frente a una conducta reiterada que resulta inaceptable para un representante diplomático extranjero”.

Los parlamentarios agregan que “Chile es un país antártico y mantiene una posición histórica y jurídica respecto del Territorio Chileno Antártico”.

“El propio Tratado Antártico que invoca el embajador establece expresamente que su suscripción no significa renunciar a los derechos de soberanía ni a las reclamaciones territoriales previamente formuladas. Chile no ha renunciado a sus derechos soberanos antárticos y ningún embajador extranjero puede pretender desconocerlos”, agregaron.

Asimismo, los parlamentarios afirmaron que los dichos de Judd son “graves por su contenido” y cuestionaron que no es la primera vez que el representante diplomático se involucra en asuntos internos del país.

Frente a lo anterior, señalaron que “exigimos la salida del embajador Brandon Judd de nuestro país”.

“Chile no necesita virreyes ni acepta representantes extranjeros que pretendan ejercer tutela sobre nuestras decisiones soberanas. La soberanía de Chile no se negocia, no se ni se condiciona, la soberanía de Chile se respeta”, complementaron los parlamentarios.

En línea con lo anterior, acusaron que “Brandon Judd parece comportarse como si fuera un virrey en una colonia, pretendiendo fijar los límites de nuestras decisiones, nuestros derechos y nuestros intereses estratégicos. Chile no es una colonia y no acepta tutelajes de Estados Unidos ni de ninguna otra potencia”.

En la declaración los diputados de la Bancada PC e independientes, también apuntaron contra el gobierno del Presidente José Antonio Kast, al señalar que la administración ha mostrado una “subordinación” frente a Donald Trump, a la que también atribuyeron a la adhesión al denominado Escudo de las Américas.

“Esa subordinación política ha contribuido a generar un escenario en que el embajador estadounidense parece sentirse autorizado para intervenir una y otra vez en asuntos que corresponden exclusivamente a Chile”, afirmaron.

Los cuestionamientos también fueron al canciller Francisco Pérez Mackenna, a quien acusan de “falta de firmeza”, y que “pese a la sucesión de intervenciones del embajador, no ha adoptado una respuesta a la altura de la gravedad de los hechos”.

Con todo, sostienen que ven una actitud “permisiva” en el secretario de Estado, lo que compromete la soberanía y “expone a nuestro país a una perdida constante de autonomía y libertad”.