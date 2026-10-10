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    Con Palacios y Alarcón todo el partido: un Boca Juniors mixto empata en Córdoba pensando en su semifinal continental

    La dosificación implementada por Rodolfo Arruabarrena, proyectando el duelo del martes contra Vasco da Gama por la Copa Sudamericana, le abrió la puerta de la titularidad a los dos chilenos del plantel xeneize. La visita a Instituto terminó en una igualdad 2-2.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Carlos Palacios fue titular en el empate de Boca Juniors con Instituto de Córdoba.

    Los chilenos de Boca Juniors contaron con una oportunidad ideal para mostrarse. Carlos Palacios y Williams Alarcón fueron titulares esta noche, aprovechando la rotación del equipo xeneize, teniendo en mente las semifinales de la Copa Sudamericana. Visitando el Estadio Mario Alberto Kempes, el equipo de los nacionales igualó 2-2 con Instituto de Córdoba, por la fecha 12 del Torneo Clausura argentino.

    Potencialmente, podrían haber estado tres chilenos en la cancha, lo que finalmente no sucedió. En el caso de Boca, está mencionado que el Vasco Arruabarrena dosificó considerando que el próximo martes tiene la ida de las semifinales de la Sudamericana contra Vasco da Gama. Guardó algunos titulares y alineó a otros que buscaban más presencia, como Palacios y Alarcón. El formado en Colo Colo ocupó el lugar de Leandro Paredes.

    Mientras que en La Gloria, Nicolás Guerra se quedó en la banca. El exdelantero de la U no ha tenido gran presencia con el técnico Diego Flores, ayudante y traductor de Marcelo Bielsa en Leeds.

    Fue un duelo parejo, donde la incertidumbre se mantuvo con el pasar de los minutos. Instituto avisó con un remate de Cerato, que contuvo el meta colombiano Álvaro Montero al primer palo. Usando el balón parado como arma, los cordobeses abrieron la cuenta en los 13′. Al zaguero Fernando Alarcón le quedó la pelota tras un tiro libre y remató de frente para el 1-0.

    La ventaja no duró mucho. Boca encontró la igualdad con la misma herramienta. Fue Enner Valencia quien convirtió. El goleador histórico de Ecuador aprovechó que al arquero Marcos Ledesma se le suelta el balón al chocar con un compañero y se lanza para conectar y poner el 1-1. En el local reclamaban una supuesta falta en contra del portero, que no sucedió.

    El cuadro azul y oro tuvo nada menos que el 71% de posesión en la primera mitad, enfrentando a un rival que se replegó, aunque aquello no le significó ser más punzante de mitad hacia arriba.

    Apenas comenzado el complemento, Instituto golpeó de nuevo. En los 48′, nuevamente de pelota detenida, Jonathan Galván remató luego de un rebote tras un tiro de esquina para concretar el 2-1. Similar a lo sucedido en la primera parte, ahora Boca reclamó una supuesta falta, no sancionada por el árbitro.

    Williams Alarcón, bastante rezagado en Boca, no aprovechó a cabalidad su opción de estar desde el arranque. Solo en el complemento fue amonestado por una clara falta contra la línea y cometió un error en un pase que casi acaba en gol del local. La mala decisión del definidor salvó al ex Huracán. En el caso de Carlos Palacios, estuvo más activo, sobre todo en los segundos 45′. Fue recurrente verlo en campo propio para iniciar circuitos.

    Arruabarrena metió a Leandro Paredes y Miguel Merentiel, dos titulares, para buscar la remontada. Surtió efecto rápidamente, porque el delantero uruguayo marcó el 2-2 en los 56′, definiendo tras un pase por bajo de Lautaro Blanco. Posteriormente, la mala noticia para Boca fue que Paredes tuvo que salir del partido, por molestias físicas (duró 16′ en el campo). Alarmas encendidas de cara a la Sudamericana.

    El marcador no se movió más. Boca desperdició una opción para quedar momentáneamente como líder de la Tabla Anual, que entrega un título oficial y un cupo internacional para el año que viene. En la zona A del actual torneo, los xeneizes son segundos con 21 puntos, detrás de Instituto, que tiene 26.

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