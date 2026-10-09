Prisión preventiva para tres sujetos por secuestro extorsivo de dos hombres en Renca: los subieron a punta de pistola a un vehículo

En prisión preventiva quedaron esta tarde tres sujetos -dos hombres extranjeros y una mujer chilena- imputados por el secuestro extorsivo de dos personas, registrado el jueves en la comuna de Renca.

Al respecto, el fiscal ECOH Milibor Bugueño, sostuvo que durante la mañana del 8 de octubre, dos sujetos “fueron sustraídos desde la comuna de Renca y dirigidos a una casa de cautiverio, en la comuna de Puente Alto”.

La indagatoria comenzó tras una denuncia realizada ante Carabineros, en la cual se señala que los afectados fueron “contactados para concurrir a hacer un negocio a la comuna de Renca, y en dicho lugar entre cinco imputados los estaban esperando, para tomarlos a la fuerza, con armas de fuego y cuchillos. Los suben a un vehículo y este los lleva hasta la comuna de Puente Alto, donde son retenidos contra su voluntad, golpeados y apuntados con armas de fuego, para luego pedir a los familiares, a modo extorsivo, diferentes sumas de dinero para poder liberarlos”.

Agregó que tras diligencias conjuntas de la Fiscalía y de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros, de la PDI, se logró dar con el domicilio donde mantenían a las víctimas y lograr su liberación.

“Los imputados fueron detenidos en situación de flagrancia, encontrándose además armas de fuego”, añadió el persecutor.

El tribunal aceptó la petición de la Fiscalía de otorgar la máxima cautelar, por considerar a los detenidos un peligro para la seguridad de la sociedad, y se fijó un plazo de investigación de 90 días.