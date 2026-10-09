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    Política

    Exministra Cecilia Pérez se suma al llamado a diálogo para evitar fin de Prodemu

    La exautoridad respaldó la idea establecer una mesa de trabajo que permita que la entidad "siga existiendo con una institucionalidad fuerte y viable económicamente”.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La militante de Renovación Nacional y exministra del Deporte y la Secretaría General de Gobierno Cecilia Pérez se sumó al llamado al diálogo para evitar el cierre de la fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu).

    Pérez fue subdirectora del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) en el primer gobierno de Sebastián Piñera y actualmente es la presidenta de Azul Azul, sociedad anónima deportiva que controla el equipo profesional de fútbol Universidad de Chile.

    “36 años de historia aportando la promoción de los derechos de las mujeres con políticas públicas y programas tan importantes como aquellas que abordan la autonomía económica, la interdependencia la erradicación de la violencia, el apoyo a la agricultura familiar campesina fortaleciendo el rol de miles de mujeres de sectores rurales de nuestro país y el fomento a la participación social y política de las mujeres no se puede borrar de un plumazo”, manifestó.

    En esa línea indicó que se sumaba “al llamado transversal para establecer una mesa de trabajo que permita que Prodemu siga existiendo con una institucionalidad fuerte y viable económicamente”.

    Exministras de la Mujer de los gobiernos de Michelle Bachelet y Gabriel Boric ofrecieron colaboración al gobierno del Presidente José Antonio Kast para evitar el cierre de la entidad que ofrece talleres, acompañamientos y capacitaciones para las mujeres.

    Más sobre:Cecilia PérezProdemu

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