Cuatro fechas, cuatro finales: el calendario de los aspirantes al título en la Primera B

La Primera B entra en su recta final. La tabla de posiciones está estrecha y varios equipos luchan por el sueño de retornar a la Primera División; algunos cuadros históricos del balompié chileno, como Cobreloa o Santiago Wanderers, lo ven ya como una necesidad.

A falta de solo cuatro fechas para el final de la fase regular del torneo, la tabla dice que, de momento, el mencionada elenco de Calama es líder y está logrando el ascenso directo con 48 puntos; sería el retorno luego de descender en 2015 y estar en varias ocasiones a las puertas de volver a la máxima categoría. Un punto más abajo se encuentra San Luis de Quillota, que entrenados por el icónico Humberto Chupete Suazo, en su primera temporada como DT, también se ilusionan con volver a Primera luego de su descenso en 2018. A ellos los siguen Wanderers con 44, quienes cuentan con varios valores jóvenes del plantel que ganó la Copa Libertadores Sub 20 en marzo. En el cuatro puesto se ubica Magallanes con 43, luego Antofagasta y Recoleta con 41, después San Marcos con 39 y Deportes Copiapó con 37.

Esos equipos están ocupando las ocho primeras plazas del torneo. El líder sube a Primera y los otros siete juegan la Liguilla por el ascenso. ¿Y Unión Española? El cuadro de Independencia, de irregular temporada y que bajó a esta categoría el año pasado, está en el noveno puesto con 36 unidades, con buenas chances de disputar la mencionada Liguilla.

El calendario de los aspirantes al título

Los cuatro equipos que están más encumbrados en la tabla (Cobreloa, San Luis, Santiago Wanderers y Magallanes) tendrán duelos complicados si quieren quedarse con la copa, ya que en su camino se enfrentarán con oponentes que también luchan por el ascenso y la Liguilla.

Las últimas cuatro fechas de los loínos

Foto: Pedro Tapia/Photosport PEDRO TAPIA/PHOTOSPORT

Fecha 27: Deportes Copiapó vs Cobreloa

Día: Domingo 11 de octubre

Hora: 15:00 hrs

Fecha 28: Cobreloa vs Deportes Recoleta

Día: Sábado 17 de octubre

Hora: 15:00 hrs

Fecha 29: Rangers vs Cobreloa

Día: Sábado 24 de octubre

Hora: 17:30 hrs

Fecha 30: Cobreloa vs Deportes Puerto Montt

Día: Por definir

Hora: Por definir

Los cuatro duelos finales de San Luis

Foto: Felipe Zanca/Photosport FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Fecha 27: Deportes Puerto Montt vs San Luis

Día: Lunes 12 de octubre

Hora: 12:30 hrs

Fecha 28: Deportes Magallanes vs San Luis

Día: Sábado 17 de octubre

Hora: 12:30 hrs

Fecha 29: San Luis vs Deportes Recoleta

Día: Sábado 24 de octubre

Hora: 17:30 hrs

Fecha 30: San Marcos de Arica vs San Luis

Día: Por definir

Hora: Por definir

Los partidos que le restan a Wanderers

Foto: Pedro Tapia/Photosport PEDRO TAPIA/PHOTOSPORT

Fecha 27: Santiago Wanderers vs Curicó Unido

Condición: Local

Día: Sábado 10 de octubre

Fecha 28: Santiago Wanderers vs Rangers

Día: Sábado 17 de octubre

Hora: 18:00 hrs

Fecha 29: Unión Española vs Santiago Wanderers

Día: Sábado 24 de octubre

Hora: 17:30 hrs

Fecha 30: Santiago Wanderers vs Deportes Copiapó

Día: Por definir

Hora: Por definir

Las finales que jugará Magallanes

Foto: Martin Thomas/Photosport MARTIN THOMAS/PHOTOSPORT

Fecha 27: Deportes Recoleta vs Magallanes

Día: Sábado 10 de octubre

Hora: 12:30 hrs

Fecha 28: Deportes Magallanes vs San Luis

Día: Sábado 17 de octubre

Hora: 12:30 hrs

Fecha 29: Club de Deportes Iquique vs Magallanes

Día: Domingo 25 de octubre

Hora: 18:00 hrs

Fecha 30: Deportes Magallanes vs Deportes Antofagasta