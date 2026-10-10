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    El Deportivo

    Cuatro fechas, cuatro finales: el calendario de los aspirantes al título en la Primera B

    A diferencia de años anteriores, la categoría de plata del fútbol chileno tiene a varios candidatos al ascenso directo. Aquí los duelos que marcarán la definición.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Fotos: Photosport

    La Primera B entra en su recta final. La tabla de posiciones está estrecha y varios equipos luchan por el sueño de retornar a la Primera División; algunos cuadros históricos del balompié chileno, como Cobreloa o Santiago Wanderers, lo ven ya como una necesidad.

    A falta de solo cuatro fechas para el final de la fase regular del torneo, la tabla dice que, de momento, el mencionada elenco de Calama es líder y está logrando el ascenso directo con 48 puntos; sería el retorno luego de descender en 2015 y estar en varias ocasiones a las puertas de volver a la máxima categoría. Un punto más abajo se encuentra San Luis de Quillota, que entrenados por el icónico Humberto Chupete Suazo, en su primera temporada como DT, también se ilusionan con volver a Primera luego de su descenso en 2018. A ellos los siguen Wanderers con 44, quienes cuentan con varios valores jóvenes del plantel que ganó la Copa Libertadores Sub 20 en marzo. En el cuatro puesto se ubica Magallanes con 43, luego Antofagasta y Recoleta con 41, después San Marcos con 39 y Deportes Copiapó con 37.

    Esos equipos están ocupando las ocho primeras plazas del torneo. El líder sube a Primera y los otros siete juegan la Liguilla por el ascenso. ¿Y Unión Española? El cuadro de Independencia, de irregular temporada y que bajó a esta categoría el año pasado, está en el noveno puesto con 36 unidades, con buenas chances de disputar la mencionada Liguilla.

    El calendario de los aspirantes al título

    Los cuatro equipos que están más encumbrados en la tabla (Cobreloa, San Luis, Santiago Wanderers y Magallanes) tendrán duelos complicados si quieren quedarse con la copa, ya que en su camino se enfrentarán con oponentes que también luchan por el ascenso y la Liguilla.

    Las últimas cuatro fechas de los loínos

    Foto: Pedro Tapia/Photosport PEDRO TAPIA/PHOTOSPORT

    Fecha 27: Deportes Copiapó vs Cobreloa

    • Día: Domingo 11 de octubre
    • Hora: 15:00 hrs

    Fecha 28: Cobreloa vs Deportes Recoleta

    • Día: Sábado 17 de octubre
    • Hora: 15:00 hrs

    Fecha 29: Rangers vs Cobreloa

    • Día: Sábado 24 de octubre
    • Hora: 17:30 hrs

    Fecha 30: Cobreloa vs Deportes Puerto Montt

    • Día: Por definir
    • Hora: Por definir

    Los cuatro duelos finales de San Luis

    Foto: Felipe Zanca/Photosport FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Fecha 27: Deportes Puerto Montt vs San Luis

    • Día: Lunes 12 de octubre
    • Hora: 12:30 hrs

    Fecha 28: Deportes Magallanes vs San Luis

    • Día: Sábado 17 de octubre
    • Hora: 12:30 hrs

    Fecha 29: San Luis vs Deportes Recoleta

    • Día: Sábado 24 de octubre
    • Hora: 17:30 hrs

    Fecha 30: San Marcos de Arica vs San Luis

    • Día: Por definir
    • Hora: Por definir

    Los partidos que le restan a Wanderers

    Foto: Pedro Tapia/Photosport PEDRO TAPIA/PHOTOSPORT

    Fecha 27: Santiago Wanderers vs Curicó Unido

    • Condición: Local
    • Día: Sábado 10 de octubre

    Fecha 28: Santiago Wanderers vs Rangers

    • Día: Sábado 17 de octubre
    • Hora: 18:00 hrs

    Fecha 29: Unión Española vs Santiago Wanderers

    • Día: Sábado 24 de octubre
    • Hora: 17:30 hrs

    Fecha 30: Santiago Wanderers vs Deportes Copiapó

    • Día: Por definir
    • Hora: Por definir

    Las finales que jugará Magallanes

    Foto: Martin Thomas/Photosport MARTIN THOMAS/PHOTOSPORT

    Fecha 27: Deportes Recoleta vs Magallanes

    • Día: Sábado 10 de octubre
    • Hora: 12:30 hrs

    Fecha 28: Deportes Magallanes vs San Luis

    • Día: Sábado 17 de octubre
    • Hora: 12:30 hrs

    Fecha 29: Club de Deportes Iquique vs Magallanes

    • Día: Domingo 25 de octubre
    • Hora: 18:00 hrs

    Fecha 30: Deportes Magallanes vs Deportes Antofagasta

    • Día: Por definir
    • Hora: Por definir
    Más sobre:FútbolPrimera BSantiago WanderersCobreloaSan LuisHumberto SuazoMagallanes

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