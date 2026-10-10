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    Tom Hiddleston: “Al volverme un poco mayor, ahora percibo lo valiosas y breves que son nuestras vidas”

    El célebre actor llega con Tenzing: Conquistando el Everest (Apple TV), película que rescata la historia de la expedición británica que ascendió a la montaña en 1953. En entrevista con Culto, profundiza en el reto de encarnar a un personaje real y por qué piensa que el filme “es una experiencia única en la vida”.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Tom Hiddleston: “Al volverme un poco mayor, ahora percibo lo valiosas y breves que son nuestras vidas”

    Hay papeles que llegan en el momento preciso y el actor, si tiene el ojo lo suficientemente afinado, debería identificar rápidamente que hay oportunidades que simplemente no puede dejar escapar.

    Tom Hiddleston (Londres, 1981) sintió eso al recibir el guión de Tenzing: Conquistando el Everest, un largometraje basado en la misión británica que subió a la cima más alta del mundo en mayo de 1953. La producción le ofreció la posibilidad de encarnar a Edmund Hillary, célebre alpinista neozelandés que fue nombrado caballero poco después de ascender a la montaña que marca la frontera entre Nepal y China.

    Kirsty Griffin

    “Cuando surgió la oportunidad de hacer esta película y de interpretar a Hillary, supe que era la única ocasión en mi vida para hacerlo: para ir a Nepal, recorrer con Genden (Phuntsok) el camino hasta el campamento base del Everest y vivir la aventura de la ascensión de Edmund Hillary y Tenzing Norgay a la cima. Es una experiencia única en la vida, tanto para Hillary como para mí”, señala a Culto a través de videollamada desde Nueva York.

    Dirigida por Jennifer Peedom y escrita por Luke Davies, la película se enfoca principalmente en Tenzing Norgay (Genden Phuntsok), un hombre napalí que se dedicó a ejercer como guía (o sherpa) de diferentes expediciones en el Himalaya. En 1953, cuando Hillary y el coronel John Hunt (Willem Dafoe) llegaron al lugar, rompió la promesa que le había hecho a su hija y volvió a ejercer ese rol.

    Fuera de La vida de Chuck (2024), la cinta basada en una novela corta de Stephen King, la filmografía más reciente de Hiddleston acumula pocos títulos alejados de las grandes franquicias. Esa particularidad está estrechamente ligada al tiempo que ha dedicado a Marvel y a los 15 años que acumula interpretando a Loki. Un personaje que retomará en Avengers: Doomsday, la superproducción que aterrizará en las salas en diciembre.

    Quizás por ese motivo un proyecto como Tenzing: Conquistando el Everest –que debutará en la plataforma Apple TV el próximo viernes 16– adquiere mayor relevancia en su trayectoria. Es la clase de película que narra una proeza y que se inserta en el género de la aventura, pero que pone especial acento en las relaciones humanas tejidas entre sus protagonistas. De todas ellas la más relevante es la de Edmund Hillary y Tenzing Norgay.

    2026 Dave Benett

    Hiddleston entendió que la única manera de salir airoso de esta experiencia era mediante una inmersión a fondo. Se sometió a una rigurosa preparación física y, junto al resto del elenco, aprendió las técnicas básicas del alpinismo, en ambos casos con el propósito de estar listo para el rodaje bajo la dirección de Jennifer Peedom, que se desarrolló principalmente en Nueva Zelanda. Allí constató lo que ya sospechaba: Hillary no sólo es una leyenda del alpinismo mundial, sino que también es un héroe en su país, donde su rostro acompaña el billete de 5 dólares.

    “Es un verdadero privilegio interpretar a una persona real (...) Siento un enorme sentido del deber y la responsabilidad de representar quiénes eran con la mayor veracidad y autenticidad posibles. Para mí eso conlleva realizar una enorme cantidad de investigación”, explica sobre un desafío que únicamente ha aceptado en contadas ocasiones, pero que recuerda perfectamente.

    “Hank Williams fue una de las mayores estrellas de su época en Estados Unidos. F. Scott Fitzgerald es uno de los mejores escritores en lengua inglesa de todos los tiempos, y Edmund Hillary fue uno de los primeros hombres en llegar a la cima del Everest. Así que lo que suelo hacer es intentar sumergirme en los detalles de sus vidas, un proceso que se convierte en una especie de ejercicio académico de descubrimiento y curiosidad”, sostiene.

    Kirsty Griffin

    Luego agrega: “Después de cierto punto, cuando te das cuenta de que tienes una imagen muy clara de la persona, sucede algo que es necesario: tienes que dar un salto de imaginación, empatía y compasión. Y no es un salto de fantasía. Está nutrido por el hecho de que he realizado mi tarea: he leído, he escuchado, he mirado (...) Luego tiene que haber este salto de imaginación en el que tengo que intentar conectar mi corazón con el de ellos y asumir las circunstancias de su vida como si fueran mías. Y es un proceso inconsciente y fascinante en el que tengo ganas de conocer a un nuevo amigo. Tienes que comprometerte y realmente decir: está bien, tus sueños son mis sueños, tu dolor es mi dolor, tu lucha es mi lucha”.

    -¿Cree que habría podido interpretar a este personaje hace cinco o diez años? ¿Piensa que hay algo que aprendió durante ese tiempo que le permitió abordar este rol y este proyecto de una manera distinta?

    Eso es interesante. Sí, por supuesto, soy un hombre diferente al que era hace diez años. No sabría decir si el resultado habría sido distinto. Creo que, al ser un poco mayor, percibo lo valiosas y breves que son nuestras vidas, en términos relativos. Y no disponemos de una eternidad para hacer realidad nuestros sueños. Creo que entiendo que cada oportunidad es algo valioso, y que si se abre una puerta a una experiencia, esa puerta no permanecerá abierta para siempre. Hay que cruzarla en ese preciso instante, estés preparado o no. Creo que Hillary y Tenzing lo sabían cuando tuvieron la oportunidad de escalar la montaña y unirse a aquella expedición. Dentro de diez años, no creo que me hubieran ofrecido interpretar a Edmund Hillary en un filme sobre la conquista de la cima del Everest en 1953. Ya sería demasiado mayor.

    Lee también:

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