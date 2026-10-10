Crítica de discos: Paul McCartney siempre vuelve, Gepe reencanta sus canciones y Fother Muckers es pura energía

*The Boys of Dungeon Lane (special edition) - Paul McCartney

En The boys of Dungeon Lane, el aclamado álbum de Paul McCartney lanzado en mayo pasado, el ex Beatle se muestra vulnerable, enamorado, nostálgico y sobre todo reflexivo. Aquí habla de su infancia, de John, de George y además se hace acompañar de Ringo en Home to us, una de las piezas más emocionantes del disco. A sus 84 años, Macca sigue sorprendiendo e inspirando. Producido por Andrew Watt (35), en The boys of Dungeon Lane Paul no esconde su fragilidad, pero es astuto a la hora de exhibirla.

Cuatro meses después de que esta obra viera la luz, se acaba de publicar una edición especial que incluye tres temas extras, además de una versión de Home to us con las voces de Paul y Ringo limpias y sin las armonías dobladas que emulan los días de The Beatles. Las otras tres canciones bien podrían haber formado parte del álbum original. City fox suena sofisticada y cruda a la vez. De melodía suave, la instrumentación acústica se combina a la perfección con un clavicémbalo. One night stand parte como una “jugarreta”, pero tiene un giro inesperado a lo Wings, mientras que Chelsea boots es un rock al hueso. Genio. (Alejandro Tapia).

*Así se Hace - Fother Muckers

Más añosa es la canción. El regreso de Fother Muckers, banda ineludible en la escena independiente de los 2000, se extendió con un disco de regreso que puede plantarse con aplomo frente a su discografía. Orgullosamente guitarreros, como los define Cristóbal Briceño, los músicos plasman el rodaje de los años en temas como Llévame a mi casa, que destaca por su gancho melódico y sus guitarras crujientes.

Por cierto, Briceño no puede evitar los comentarios con cierto toque actual, como En mi Prime, que invita a la acción en tiempos de ansiedad por el éxito. Curiosamente, lo mejor del disco está en los mensajes más directos, como en la punketa La banda que me gusta, que hace canción de quienes se dedican a atacar a bandas en las redes sociales. Por cierto, Briceño no pierde su gusto por las sentencias, como en Más viejo es el viento (que era el nombre original del disco) y en Pino no es Caoba, con su juego de guitarras y bajo que traspasan algo de la ambición musical de Ases Falsos. Para el final está Prehistoria, que con su arpegio que juega con las notas bajas, es la más oscura del álbum y abre el sonido del grupo hacia un costado más rockero. En suma, la banda sale bien parada con un disco que no tiene más pretensión que actualizar su sonido y dar cuenta que no han perdido vitalidad (Felipe Retamal).

*Oro - Gepe

Gepe mira hacia atrás sin rencor. Sus 20 años de carrera se marcan con una reinvención de 10 de sus canciones junto a una cuidada selección de invitados. En general no tomó demasiada distancia de las grabaciones originales, manteniendo la médula de los temas con el subrayado de ciertos detalles; la bachatera Invierno, junto a la argentina Daniela Spalla, expande su carácter latino y en Por la ventana, junto a Alex Ferreira, le da un toque más orgánico y destaca algo más los arreglos de ritmo. Entre lo más llamativo está la fusión de Esgrima con La enfermedad de los Ojos sobre sonido de organillero. Una pista breve que pasa como un saludo.

También el dramático arreglo de Un Gran Vacío, interpretado por el Cuarteto Austral, es uno de los puntos altos. Asimismo, exprime Fruta y Té y le extrae su impronta bailable en un arreglo de cumbia ranchera junto a Alanys Lagos. La notable reunión de Isabel y Tita Parra junto a Javiera Electra cruza Flor del Canelo en un arreglo de folklore indie que no suena forzado. Y la transformación de Bomba Chaya en un caporal a todo bronce junto a Fuerza Maestra, le da un gran cierre al álbum. No solo es un disco de versiones, sino que permite comprender el gusto musical de Gepe. Si busca oro en esta colección, lo encontrará (Felipe Retamal).