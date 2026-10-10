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    Los ministros favorecidos y afectados por el primer apretón de cinturón de Quiroz

    La Ley de Presupuestos 2027 dejó a cuatro ministerios con los recortes más notorios: Energía (-11,8%), Culturas (-10,1%), Ciencia (-6,4%) y Educación, cuya partida es la segunda más grande del presupuesto y presentó un crecimiento nulo (0%). La cartera de María Paz Arzola es la única del área social sin alzas.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    Claudio Cavalieri

    Tras escuchar a la senadora Daniella Cicardini (PS) y a la diputada Irací Hassler (PC), en la primera sesión por la Ley de Presupuestos 2027, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, no pudo contener su molestia.

    A pesar de que el presidente de la Comisión Mixta de Presupuestos, el senador Javier Macaya (UDI), le sugirió que respondiera al final de la ronda de intervenciones, el titular de Hacienda, casi mascando la rabia, exigió usar la palabra para responderles de forma inmediata.

    Cicardini lo había emplazado por presentar cifras “mañosas”, deslizando que el mayor endeudamiento público se podría evitar si no se rebajaran los impuestos a las empresas.

    “Hay un error de número de tal magnitud, que tengo que aclarar. Me sorprende”, dijo.

    Minutos después salió al paso de Hassler, de profesión economista, a quien le reprochó incurrir en “errores garrafales”.

    El tono de sus palabras enardeció el ambiente en la comisión, donde las parlamentarias aludidas exigieron a viva voz su derecho a réplica, por lo que Macaya tuvo que llamar al orden para evitar que el debate se saliera de control.

    Los cuestionamientos a las cifras del primer apretón de cinturón de Quiroz fueron el tema central de esa sesión. Aquellas críticas fueron las que más molestaron al jefe económico.

    Suben y bajan

    Aunque el Ejecutivo intentó defender su nueva política de austeridad fiscal, los recortes –que afectan en el detalle a todas las instituciones públicas– dejaron a algunos ministros más expuestos: los titulares de Energía, Ximena Rincón (-11,8%); de Culturas, Francisco Undurraga (-10,1%), y de Ciencia, Ximena Lincolao (-6,4%).

    A ellos se suma el caso especial de la ministra de Educación, María Paz Arzola, cuya partida es la segunda más grande del presupuesto, con $17,3 billones. Su crecimiento nulo (0%) la transformó en la única cartera del área social sin alzas.

    En la otra vereda, las secretarías del área de Seguridad fueron las más favorecidas: los ministros de Justicia, Fernando Rabat (20,5%); de Seguridad, Martín Arrau (7%), y de Defensa, Fernando Barros, (6,8%).

    Aquellas alzas obedecen a una definición estratégica. La seguridad es una de las prioridades de este erario nacional. “Este presupuesto refuerza a Carabineros, a la PDI y a Gendarmería, y aumenta la presencia del Estado en las fronteras y en los barrios más afectados”, dice la presentación de Hacienda.

    En el caso del Ministerio de Justicia, si bien se le quitó la dependencia de Gendarmería, su incremento se justifica por los recursos para el Plan de Concesiones Carcelarias y la implementación del nuevo Servicio de Defensoría de las Víctimas.

    Obras Públicas (8,9%), a cargo del biministro Louis de Grange, es la segunda cartera con mayor alza en términos porcentuales. Además, su incremento ($382 mil millones) también es el segundo desde el punto de vista de los dineros involucrados. La cifra responde a la primera prioridad del Ejecutivo: la generación de empleo y la reactivación económica en vista del impacto de las OO.PP. en el ámbito de la construcción.

    A esos ministerios se suman Deporte (39,8%) y Bienes Nacionales (38%), que, en todo caso, por sus magnitudes en pesos, son alzas menos significativas en el global presupuestario y que obedecen a eventos coyunturales.

    En una situación favorecida, pero también con recursos significativos, figuran los ministerios de Vivienda (5,8%) y Salud (4,7%), también claves en la generación de empleo debido a sus inversiones sectoriales. El Minsal ($18,3 billones) es la partida más grande del Presupuesto; por lo tanto, su incremento también se traduce en el alza más grande en términos de dineros involucrados ($829 mil millones adicionales). El Minvu, por su parte, registra el tercer mayor incremento desde el punto de vista de la cantidad de pesos ($265 mil millones).

    El fondo de la tabla

    Energía es la cartera del área económica que figura más castigada en los números.

    En su caso, sin embargo, hay una explicación relacionada con el menor aporte compensatorio a Enap, por la reducción de costos de producción proyectados. Dentro de la caída del 11,8%, el 60% corresponde a los dineros ligados a la petrolera estatal, según informó Rincón en el Congreso, quien además aclaró que ello no repercutirá en lo que pagan los magallánicos por el consumo de gas natural.

    Undurraga también tiene una atenuante para su caída. Los menores recursos son parte de la paralización de proyectos de infraestructura, en particular las obras del GAM. También hay menos gasto de personal.

    El año pasado, además, Culturas evidenció un récord de ingresos fiscales. Aun así, la rebaja de 10,1% dejó a la cartera con su tercer presupuesto más alto desde su creación.

    Parte de la explicación con la que Undurraga intentará calmar los ánimos de legisladores de profesiones artísticas es que casi todos los programas culturales tienen continuidad y no sufrirán recortes. Y en el caso del Fondo del Libro, que muestra una reducción, se debe a que esos recursos se destinarán a un ítem nuevo: la participación en la Feria del Libro de Frankfurt.

    La baja del Ministerio de Ciencia, que se traduce en $37 mil millones menos que en el presupuesto anterior, se debe a una reestructuración de fondos clave, entre ellos Fondequip, Fondef y Becas Chile.

    La situación del Mineduc, sin embargo, es más compleja, en primer lugar por su magnitud y porque los flancos abiertos por los ajustes son muchos más. El fin de Elijo Mi PC, los programas escolares, la baja de aportes a universidades y los recursos para los SLEP son algunas de las controversias.

    Si bien el gobierno lo presentó con crecimiento del 0%, en realidad tiene una leve baja de -$2.824.997.000, lo que implica una disminución de -0,0163%, según las cifras presentadas ante el Congreso.

    Al margen de esa variación, la ministra Arzola dijo a La Tercera que el presupuesto de su cartera es “de continuidad”, y que favorece la educación parvularia por sobre la educación superior.

    “La decisión que hemos tomado es priorizar esos primeros años, donde se forma cerca del 90% del desarrollo cerebral, que es la primera infancia, la educación parvularia. Los recursos para la operación de jardines infantiles llevaban años estancados, tenemos que hacer esfuerzos para revertir esa tendencia”, señaló.

    “Si uno compara el presupuesto 2027 que presentamos con la ley actualmente aprobada, sería un incremento de 1,1%. Y si lo comparamos con la ley 2026, incluidos los reajustes que se han hecho durante el año, que es el parámetro con que siempre se suele contrastar, entonces el alza es nula. Es decir, es un presupuesto de continuidad”.

    Oposición presiona

    Las primeras escaramuzas de la discusión presupuestaria le permitieron a la oposición tomarle el pulso a la propuesta de Hacienda. No solo eso. El bloque opositor encontró una forma de presionar a Quiroz, a pesar de que el régimen presidencialista chileno le otorga muchas potestades al Ejecutivo para imponer su postura al Congreso.

    El problema de Quiroz es que en el articulado pide aumentar el tope de deuda pública a US$ 25.600 millones, norma que debe contar con el apoyo de 78 diputados y 26 senadores. Ese quórum le da a la oposición una herramienta efectiva para negociar.

    En el tenso inicio del debate del martes, Quiroz precisó que este endeudamiento no tenía relación con la menor recaudación por impuestos en 2027, que ascendería a US$ 600 millones. Y explicó que el Estado ya tiene una autorización de deuda de US$ 17 mil millones, por lo que solo está pidiendo otros US$ 8 mil millones para cubrir estos compromisos, que tampoco superan el límite prudencial del 45% del PIB.

    Si bien el debate finalmente se encauzó, los legisladores del PC y del Frente Amplio, además del independiente Carlos Bianchi (asociado al PPD), le hicieron una petición casi imposible al ministro: postergar la vigencia de la megarreforma en sus rebajas tributarias para amortizar la deuda pública. Obviamente, el ministro les dio un portazo.

    El papel de Provoste

    Cerrado el primer round en la llamada “Comisión Mixta Grande”, se activaron las cinco subcomisiones para entrar a discutir las partidas en detalle.

    Los debates en torno a los recursos para el Mineduc, el Ministerio Público, el Servicio Electoral y los gobiernos regionales fueron, particularmente, los más tensos de esta semana, debido a los recortes contemplados por Hacienda.

    En algunos casos hubo rechazos. Por ejemplo, en la partida del Mineduc, la Cuarta Subcomisión Mixta –que preside la senadora Yasna Provoste (DC) y que se ha consolidado como el principal foco de rebelión presupuestaria– rechazó el capítulo de la Subsecretaría de Educación Superior.

    En esta misma instancia se leyó, el miércoles, una dura carta del rector de la Pontificia Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera, en la que recomendaba, de hecho, rechazar los menores recursos para los planteles.

    El miércoles en la tarde, la misma Cuarta Subcomisión, a recomendación de la propia Provoste, acordó no votar todo el capítulo de la Subsecretaría de Educación (escolar). “Si no, lo vamos a rechazar”, advirtió la senadora DC.

    Esta misma instancia también rechazó la partida del Servicio Electoral, a petición de sus propias autoridades, que consideraron insuficientes los dineros asignados.

    Finalmente, este jueves –nuevamente a proposición de Provoste– la misma subcomisión, al revisar la partida de los gobiernos regionales, decidió postergar la votación.

    El miércoles, en tanto, en la Tercera Subcomisión, el fiscal nacional Ángel Valencia planteó severos reparos constitucionales al proyecto presentado por Quiroz.

    Finalmente, los integrantes de esa subcomisión acordaron no votar la partida y derivarla directamente a la Comisión Mixta.

    Más sobre:Ley de Presupuestos 2027PolíticaJorge QuirozCongresoMinisteriosGobiernoLT Sábado

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