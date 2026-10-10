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    Política

    Karina Delfino, secretaria general del PS: “Bachelet hizo una declaración de intenciones que se puede concretar o no”

    La alcaldesa de Quinta Normal -que sostiene que su partido tiene que llevar una carta presidencial- defiende que Bachelet "hoy es el principal liderazgo de la oposición”, pero advierte que no es el único.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    28-07-2026 KARINA DELFINO FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Con la unanimidad del comité central, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, asumió este jueves la secretaría general del Partido Socialista, para llenar el vacío que dejó la muerte del histórico expresidente del Senado, Camilo Escalona.

    Lo hizo a seis meses de las elecciones internas del PS, fijadas para la segunda semana de abril del próximo año, y en medio de un complejo momento para la oposición, con disputas en el Senado; una minoría para enfrentar el Presupuesto del Presidente José Antonio Kast, y con la sorpresiva irrupción de Michelle Bachelet en la arena presidencial, a más de tres años y medio de esos comicios.

    28-07-2026 KARINA DELFINO FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    ¿Qué la motivó a querer llegar a este cargo?

    Era importante cerrar este periodo de la presidenta Paulina Vodanovic que fue con Camilo los dos periodos como secretario general. Lo natural era precisamente continuar lo que él estaba haciendo. Agradecida por lo que hizo Arturo Barrios. Ya con la ausencia permanente de Camilo, se tiene que generar la vacancia formal, con alguien cercano a él (ella también pertenece a la Nueva Izquierda, la tendencia liderada históricamente por Escalona).

    Difícil llenar el vacío que deja, así al menos lo planteó su viuda, Jimena Tricallota. ¿Cómo lo harán?

    El liderazgo de Camilo es irremplazable, no tengo ninguna duda. Hace falta, se extraña. Conocía a la militancia de Chile como la palma de su mano. Hoy día se abre un nuevo ciclo con una nueva forma de organizarnos internamente, pero en ningún caso pretender reemplazar su figura.

    Llega en un momento complicado, con la oposición dividida en el Senado. ¿Qué rol buscará que juegue el PS?

    Hay un problema práctico en el Congreso: no somos mayoría. En eso, lamento los descuelgues que hay a nivel de oposición, porque hacen mal. Que haya una o dos personas que voten en contra de lo que está diciendo todo el bloque opositor es bien lamentable, porque la oposición se construye precisamente en unidad. En el PS no hay espacio para que alguien pueda salir de lo que está determinando el partido ni la unidad de la oposición. Hay que tener una conversación con ellos y señalar dónde están: si van a estar allá o acá.

    28-07-2026 KARINA DELFINO FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    ¿Cómo se resuelve esto?

    Cada partido debe tener sus reflexiones internas. Si hay algún parlamentario que se está saliendo de lo que está diciendo la oposición, creo que los partidos tienen que actuar firme respecto a ellos, porque estamos en momentos delicados donde no hay chance de poder matizar respecto a temas fundamentales. No digo que en otros temas uno no pueda tener algún grado de libertad, pero temas como seguridad son claves. Los partidos tienen que tomar medidas respecto a sus parlamentarios que se descuadran. Cada partido tiene que ver cuáles.

    El senador Fidel Espinoza dijo que no se dejará amedrentar por su partido en este tema, ¿Habrá medidas contra él?

    Aquellos que no respeten las decisiones de la oposición, creo que deben someterse a los análisis propios partidarios. En el caso, de algún parlamentario socialista, creo que su conducta debe ser discutido en las instancias partidarias internas.

    ¿Le sorprendió el movimiento de la expresidenta Bachelet?

    Bachelet tiene un liderazgo indiscutible, que le hace bien a la oposición. Está bien que esté en esto: tratando de construir unidad, de juntarnos a todos y de aportar al debate público.

    Pero más allá de la unidad, la novedad es que abrió la posibilidad de una tercera candidatura.

    Claro, bueno, no es una proclamación. Falta mucho aún de todas maneras para la próxima elección presidencial.

    28-07-2026 KARINA DELFINO FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    ¿No cree que es prematuro? Faltan más de tres años y medio.

    Falta mucho. Más allá de si es prematuro o no, en estos tres años y medio pueden pasar muchas cosas. La expresidenta Bachelet hizo una declaración de intenciones que se puede concretar o no.

    ¿Comparte que no estamos en momento de hablar de esto?

    Más allá de las candidaturas, tenemos que construir un proyecto común. Y no lo digo a propósito de lo que dijo Bachelet, sino que en general para la oposición el desafío de hoy es construir un relato y una propuesta.

    Juan Luis Castro habló de la necesidad de nuevos liderazgos. ¿Coincide con esa idea frente al dilema que dejó Bachelet?

    Hay otros liderazgos también. Por eso falta mucho. Hoy es importante poner el foco en lo que está pasando con el gobierno, la discusión presupuestaria, la construcción de un nuevo proyecto. Uno de los más grandes es Bachelet, otros son Gabriel Boric, Tomás Vodanovic, el propio Álvaro Elizalde.

    ¿A usted le gustaría que el PS tuviera su propia carta?

    Sí, creo que el Partido Socialista tiene que tener su propia carta presidencial, no tengo dudas. Hace muchos años que no tenemos una carta presidencial competitiva; la última fue precisamente la presidenta Michelle Bachelet, hace ya más de 10 años.

    Fuera de la expresidenta Bachelet, el único PS que menciona entre los liderazgos es al exministro Álvaro Elizalde...

    Pero hay otros. Falta mucho todavía, más de tres años. Elizalde tiene condiciones: fue presidente del Senado, ministro del Interior, presidente del partido; por cierto que se erige como un liderazgo que pudiese enfrentar desafíos grandes.

    ¿No siente que Bachelet eclipsa a figuras emergentes?

    Ella tiene mucho que aportar y también ha promovido nuevos liderazgos; hay generaciones completas que surgieron en su segundo periodo.

    Pero que nunca llegaron al nivel presidencial: Tohá quedó ahí, Elizalde ha llegado a ser ministro del Interior, Lagos Weber ahora está en otros asuntos.

    La dificultad de esa generación no es por lo que pudo haber hecho o no la presidenta Michelle Bachelet. No es que por el liderazgo de la presidenta se hayan taponeado esos liderazgos.

    Entonces no considera que su declaración de intenciones genere un efecto tapón.

    La verdad creo que no. Lo que hoy debemos hacer es centrarnos en el proyecto que vamos a proponerle a Chile.

    Decía que ella era uno de los principales liderazgos de la oposición, ¿no es el principal?

    Sí, es el principal, no tengo dudas. Lo decía porque también está el presidente Boric, pero claramente Michelle Bachelet hoy es el principal liderazgo de la oposición.

    Más sobre:Karina DelfinoDelfinoPartido SocialistaPSMichelle BacheletLT Sábado

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