Ante crisis de empleo: alcalde de Independencia llama al gobierno a reconsiderar recorte a las OMIL

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, llamó al gobierno de José Antonio Kast a reconsiderar la reducción de recursos para las Oficinas Municipales de Información Laboral (OMIL) contemplada en la Ley de Presupuestos 2027, advirtiendo que un ajuste en este ítem afectará directamente a aquellas personas que están buscando una alternativa de empleo.

Al respecto, el jefe comunal cuestionó la disminución de recursos contemplada para el programa del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), que solventa las acciones desarrolladas por las OMIL. Recordó que según la propuesta del Ejecutivo, ingresada recientemente a tramitación en el Congreso, los recursos destinados a esta iniciativa pasarían de $13.972 millones en 2026 a $12.860 millones en 2027, lo que representa una disminución de $1.112 millones, un 8% nominal.

La autoridad comunal criticó que, en medio de la actual crisis de desempleo, La Moneda plantee reducir los recursos destinados a esta herramienta que “existe precisamente para ayudar a las personas a encontrar trabajo. Si tenemos más personas buscando empleo, necesitamos más capacidad de intermediación laboral” , sostuvo.

En este sentido, Iglesias relevó que las OMIL, más allá de publicar ofertas laborales, entregan orientación y acompañamiento a quienes buscan empleo, apoyan la elaboración de currículums, preparan para entrevistas, vinculan a trabajadores con empresas y canalizan oportunidades de capacitación.

“En los municipios conocemos la realidad de las familias y sabemos lo que significa para una persona estar meses buscando trabajo. Para muchos de nuestros vecinos, la OMIL es la puerta de entrada a una oportunidad laboral. Debilitar esa red significa quitar capacidad justamente donde el Estado tiene que estar más presente” , dijo la autoridad.

“Nuestro llamado es concreto: reconsideren este recorte. No estamos hablando de un programa accesorio, sino de personas que necesitan trabajar y de una red municipal que todos los días intenta conectar esas necesidades con oportunidades reales”, cerró.