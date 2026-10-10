Ante crisis de empleo: alcalde de Independencia llama al gobierno a reconsiderar recorte a las OMIL
Agustín Iglesias criticó que, en medio de altas cifras de desempleo, La Moneda plantee reducir los recursos destinados a esta herramienta que “existe precisamente para ayudar a las personas a encontrar trabajo".
El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, llamó al gobierno de José Antonio Kast a reconsiderar la reducción de recursos para las Oficinas Municipales de Información Laboral (OMIL) contemplada en la Ley de Presupuestos 2027, advirtiendo que un ajuste en este ítem afectará directamente a aquellas personas que están buscando una alternativa de empleo.
Al respecto, el jefe comunal cuestionó la disminución de recursos contemplada para el programa del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), que solventa las acciones desarrolladas por las OMIL. Recordó que según la propuesta del Ejecutivo, ingresada recientemente a tramitación en el Congreso, los recursos destinados a esta iniciativa pasarían de $13.972 millones en 2026 a $12.860 millones en 2027, lo que representa una disminución de $1.112 millones, un 8% nominal.
La autoridad comunal criticó que, en medio de la actual crisis de desempleo, La Moneda plantee reducir los recursos destinados a esta herramienta que “existe precisamente para ayudar a las personas a encontrar trabajo. Si tenemos más personas buscando empleo, necesitamos más capacidad de intermediación laboral”, sostuvo.
En este sentido, Iglesias relevó que las OMIL, más allá de publicar ofertas laborales, entregan orientación y acompañamiento a quienes buscan empleo, apoyan la elaboración de currículums, preparan para entrevistas, vinculan a trabajadores con empresas y canalizan oportunidades de capacitación.
“En los municipios conocemos la realidad de las familias y sabemos lo que significa para una persona estar meses buscando trabajo. Para muchos de nuestros vecinos, la OMIL es la puerta de entrada a una oportunidad laboral. Debilitar esa red significa quitar capacidad justamente donde el Estado tiene que estar más presente”, dijo la autoridad.
“Nuestro llamado es concreto: reconsideren este recorte. No estamos hablando de un programa accesorio, sino de personas que necesitan trabajar y de una red municipal que todos los días intenta conectar esas necesidades con oportunidades reales”, cerró.
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