Brasil: abaten a sujeto tras tomar como rehenes a 13 niños en una escuela de Curitiba

La Policía Militar de Brasil abatió a un hombre que mantenía como rehenes a 13 niños en una escuela de Curitiba. Foto: @masntvhn en X.

Un hombre armado con un cuchillo, que mantenía como rehenes a 13 niños en una escuela de la ciudad de Curitiba, en el sureste de Brasil, fue abatido por las fuerzas de seguridad tras más de dos horas de intentos de negociación, según informó la policía local.

El asaltante irrumpió en las instalaciones escolares durante la tarde del viernes y se atrincheró en una de las salas, tras rociarla con combustible con la intención de prenderle fuego.

El resto de los alumnos y el personal docente de establecimiento pudieron ser evacuados de urgencia, sin registrar heridos, mientras efectivos de las fuerzas especiales acordonaron el perímetro y desplegaron un operativo aéreo.

Las fuerzas de seguridad abatieron al sospechoso en torno a las 18:20 horas locales (17:20 horas en Chile) tras agotarse la vía de la negociación . Los 13 menores retenidos fueron rescatados de inmediato y ninguno sufrió heridas de gravedad, según confirmó la Policía Militar.

Luego de esto, el Ayuntamiento de Curitiba y los servicios de emergencia desplegaron equipos médicos y de asistencia psicológica especializada para atender a los pequeños liberados, a sus familias y al personal del centro.

Las autoridades locales abrieron una investigación para determinar los motivos del ataque y verificar si el individuo guardaba alguna relación con la institución educativa.