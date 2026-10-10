Violenta colisión frontal entre camión y jeep deja cinco personas fallecidas en carretera de Taltal

Choque entre jeep y camión en ruta de Taltal.

Una violenta colisión entre un camión de carga y un vehículo tipo jeep dejó un saldo de cinco personas fallecidas y una herida en la comuna de Taltal, de la Región de Antofagasta.

De acuerdo con la información disponible, el trágico hecho tuvo lugar a eso de las 18 horas, en el kilómetro 26 de la Ruta B710, la que conecta Taltal con Paposo, donde por causas que se investigan, el vehículo menor y el de carga impactaron frontalmente.

Hasta el lugar llegó personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), Carabineros, Bomberos y personal municipal, quienes constaron los decesos.

También se prestó apoyo a una sexta persona que terminó con lesiones de diversa consideración, pero sin riesgo vital.

Imágenes del hecho dan cuenta de la fuerza del impacto, ya que el vehículo particular terminó totalmente destruido.

El comandante Héctor Trujillo, del Cuerpo de Bomberos de Taltal, relató que “al llegar nuestras unidades al lugar se encontraron con un accidente que comprometía a un vehículo menor con un vehículo mayor, en el cual, lamentablemente, resultaron cinco fallecidos”.

La investigación quedó a cargo de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (Siat) de Carabineros