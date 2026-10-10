Presidente de Panamá dice que su país vive un “desastre grande”: gobierno informa evacuados y daño en infraestructura tras sismo 7,5

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo este viernes que su país vive un “desastre grande”, tras el terremoto de magnitud 7,5 que provocó el colapso de algunos edificios, sin que se reporten víctimas hasta el momento.

El sismo, con epicentro a 10 km de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, afectó principalmente el suroeste del país. En un primer momento fue catalogado como de 7,7, pero en horas de la tarde fue identificado con una magnitud de 7,5 por el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

En un video publicado en X por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) panameño, Mulino manifestó que “el desastre que estamos enfrentando es grande”, además de señalar que hay carreteras “totalmente colapsadas”.

Balance oficial

A su vez, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y la subdirectora general del Sinaproc, Malitzie Rivera, ofrecieron en horas de la tarde los primeros reportes oficiales del terremoto que ocurrió en horas del mediodía y que fue registrado en todo el país.

En este, Montalvo llamó a la calma porque están todos los equipos desplegados a nivel nacional y que “no va a quedar un solo punto en que el gobierno nacional no se haga presente”. Además, señaló que “tenemos situaciones en escuelas y centros de salud”.

Rivera, por su parte, informó que hay reportes de afectaciones de infraestructuras gubernamentales en diferentes partes de la región de Azuero y provincias centrales como Coclé, donde se reportan también daños en iglesias y hoteles.

Para luego detallar que “al momento no hay víctimas, solo algunas personas que han salido lesionadas” .

Asimismo, destacó que también se mantiene un reporte por parte del Instituto de Acueductos Alcantarillados Nacionales, que indica que las plantas de tratamiento de agua potable a nivel nacional se han visto afectadas en su infraestructura, “casi todas”.

De la misma forma, manifestó que hay estructuras viales que se han visto comprometidas, junto con comercios privados, y que se realizó una evacuación preventiva de hospitales.

Estructuras viales que se vieron comprometidas por el terremoto en Panamá. Foto: @traficocpanama en X.

“En Coclé se registró colapso parcial del Hotel Dos Continentes, sin personas heridas reportadas, el colapso de fachadas en locales comerciales y afectaciones en iglesias”, precisó.

En su reporte, las autoridades además informaron que 15 estudiantes de la Escuela Alberto Zúñiga de Coclé fueron evacuados con lesiones menores y una persona fue rescatada en las instalaciones del mercado municipal de la ciudad de Aguadulce.

“Hasta el momento, los estamentos de seguridad y emergencia se mantienen desplegados en las zonas afectadas realizando labores de atención, monitoreo y seguimiento continuo” , finalizó el texto del balance gubernamental.

Apoyo internacional

Luego del terremoto, que ya suma 147 réplicas varios países se solidarizaron y ofrecieron apoyo a Panamá, entre ellos, Ecuador, Perú, El Salvador, Venezuela y Colombia, éstos dos últimos recientemente afectados también por grandes sismos, como recordó AFP.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció ayuda y asistencia, después de contactarse con las autoridades panameñas. “¡Panamá no está sola!“, indicó en su cuenta en X.

Desde Venezuela expresamos nuestra solidaridad con el hermano pueblo de Panamá, el presidente @JoseRaulMulino y su Gobierno ante los recientes terremotos.



Hemos ofrecido nuestra asistencia y establecido contacto con las autoridades panameñas para — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) October 9, 2026

Por su parte, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, aseguró en redes sociales que “¡Panamá no está sola! Cuenten con el respaldo de Colombia y con toda nuestra disposición para brindar la asistencia que sea necesaria ”.

Durante la tarde, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, además anunció que su departamento moviliza recursos y personal para asistir al país centroamericano.

En su cuenta en X, Rubio afirmó que “Estados Unidos apoya al pueblo panameño” y afirmó que sigue de cerca los informes sobre el sismo, junto con difundir la existencia de una línea directa de asuntos consulares para atender dudas relacionadas con la emergencia.