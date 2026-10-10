Juan Valdez, ahora bajo el control de Copec, planea duplicar su red de locales

La ingeniera civil María José Gaete tomó el mando de Juan Valdez nuevamente. Ya había sido gerenta general de la marca, cuando era propiedad de Falabella, entre 2018 y 2023. Ahora, en manos de Copec, Gaete no sólo se hizo cargo de este negocio: también participó del proceso de compra de Juan Valdez por parte de la firma ligada a la familia Angelini.

Es que Gaete asumió como gerente de proyectos de Copec Retail en mayo del 2025, un equipo que se ha encargado de otro tipo de adquisiciones, como las cadenas de comida Sbarro y Streat Burger. Por su experiencia previa, la profesional asumió en marzo de este 2026 el cargo de gerente general de Juan Valdez Chile, justo cuando se materializó la compra anunciada en abril del 2025 a la misma Falabella. “Esta adquisición se enmarca en la estrategia de la Compañía de fortalecer su propuesta de alimentación y conveniencia”, explica Copec en sus estados financieros de este año.

Hoy Copec tiene el 70% de la franquicia chilena, llamada Promotora de Café Colombia S.A. (Procafecol Chile), mientras que Procafecol Colombia, la matriz, tiene el 30% restante.

“Se junta Juan Valdez con toda esta experiencia y este mundo, y esta historia, este propósito, con todas las capacidades de Copec, una tremenda compañía que nos entrega toda la cobertura a nivel nacional, que nos da el respaldo para poder seguir creciendo, que nos entrega su excelencia en servicio y todo el know-how que tiene en este tipo de negocios”, dice Gaete respecto a la adquisición.

La gerenta general de Juan Valdez relata que “han sido siete meses bien desafiantes. El proceso partió por la toma de control, luego por la estabilización del negocio, y ya estamos en un periodo de crecimiento. Ya hoy día podemos decir que todos los canales están creciendo, estamos fortaleciendo las bases para el futuro, construyendo el Juan Valdez de los próximos años”.

Gaete apunta a que la marca hoy está trabajando en fortalecer todos sus canales, desde supermercados a otros como office coffe service, minoristas, mayoristas y el e-commerce.

La ejecutiva destaca la gran cobertura que le ha otorgado Copec a Juan Valdez, principalmente a través de las tiendas de conveniencia Pronto Copec, que suma casi 500 puntos de venta a lo largo del país, repartidos desde Arica a Punta Arenas. Todas esas ubicaciones serán a futurto puntos de venta de la marca de café.

Los siguientes pasos de Juan Valdez

Actualmente, son casi 370 Pronto Copec que ya comercializan esta marca de café, concentradas en la zona centro sur. Ahora se está avanzando en la implementación hacia el norte, y esperan terminar el despliegue para noviembre de este año. Esta implementación se hizo “con el objetivo de ampliar el acceso a la marca y acercarla a nuevos públicos”, según reportó la firma anteriormente.

Al respecto, Gaete explica que “este nuevo Juan Valdez, en esta nueva etapa, de la mano de Copec, nos permite poder llegar mejor a todos los clientes. Esa es la oportunidad que se abre, con nuevas ocasiones de consumo. Quizás antes (con Falabella) también llegábamos a los distintos tipos de clientes por los distintos canales, pero era una cosa mucho más pequeña. Hoy la oportunidad de crecimiento es enorme”.

Hoy Juan Valdez tiene un total de 27 tiendas en el país, de las cuales 19 están en la Región Metropolitana y en regiones. Este número no ha aumentado en los últimos años. Pero ahora viene la expansión. “Proyectamos duplicar en el mediano plazo la cantidad de tiendas Juan Valdez a nivel nacional”, anunció Gaete. Y aunque no específica en qué plazo ocurrirá aquello, asegura que de aquí a fin de año pueden haber algunas novedades. “El inicio de crecimiento fuerte en plan de expansión de tiendas lo vamos a ver más reflejado ya a partir del 2027″, precisa.

Juan Valdez está eligiendo sus nuevas ubicaciones con pinzas: “lo que a nosotros sí nos importa es hacer las cosas bien y crecer de manera sostenible en el tiempo. No crecer por crecer”. De acuerdo al reporte de aprobación de la adquisición de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), la marca tenía menos de 5% de participación de mercado en las tiendas especializadas. Pronto Copec, por su parte, tiene entre el 10% y 20%, según los datos del 2025.

Donde la presencia de Juan Valdez es más fuerte es en la venta de retail, donde si bien el mercado era dominado por Marley Coffee (con más del 50%), Juan Valdez se peleaba el segundo lugar con Tresmontes-Lucchetti, con una cuota que fluctuaba entre 10% y 20%.

La premiumización del café

“Chile es un país muy consumidor de café y con una particularidad bien importante, porque nosotros no somos productores de café. Así y todo, somos un país que consume mucho café, los cliente son cada vez más especializados y quieren aprender del café”, afirma.

“Es un proceso muy parecido a lo que vivió el vino en su momento. Los clientes cada vez saben más del producto, y te exigen más”, añade. El desafío de aquí en adelante es lograr atender a una demanda que está mucho más especailizada.

“Creo que en el futuro el cliente nos va a exigir mayor preparación y café de mejor calidad. Va a querer saber más. En las tiendas llega un cliente y te dice: ‘oye, quiero un café con estas notas y no se qué aromas’. Para eso hay que tener los equipos preparados, bien entrenados”, cuenta Gaete.

Resalta la importancia de la experiencia en las tiendas. Hoy, con 250 trabajadores, Juan Valdez está apunto de partir a sus nuevas oficinas, en el barrio empresarial El Bosque. “El corazón de nuestra oficina es la réplica de una tienda porque el entrenamiento de las personas para nosotros son la base y el pilar fundamental del crecimiento y del desarrollo de la marca”, afirma la gerenta general.