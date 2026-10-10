SUSCRÍBETE 60% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    La otra cara del desempleo: una pobreza que se resiste

    Sebastián IzquierdoPor 
    Sebastián Izquierdo
    Svetlanais

    Chile enfrenta una paradoja que debería inquietarnos. Mientras los salarios crecen por sobre la inflación y las principales transferencias sociales se han reajustado, la pobreza extrema podría no haber variado, según hemos comenzado a constatar en el CEP.

    ¿Cómo explicar que los ingresos mejoren, pero los hogares más vulnerables apenas progresen? La respuesta apunta a una realidad que los promedios suelen ocultar: para beneficiarse de mejores remuneraciones, primero hay que tener trabajo, la principal fuente de ingresos de los hogares chilenos. El mayor obstáculo para seguir reduciendo la pobreza no parece estar hoy en cuánto ganan quienes trabajan, sino en cuántos logran acceder a un empleo.

    La Casen 2024 mostró que el 17,3% de la población vivía en pobreza por ingresos y el 6,9% en pobreza extrema, es decir, en hogares cuyos ingresos no cubren una canasta básica de consumo. Son cifras de una nueva metodología, no comparables con la serie anterior, y esconden realidades preocupantes: la pobreza afecta al 25,7% de los niños de 0 a 3 años y a casi cuatro de cada diez hogares monoparentales con jefatura femenina e hijos. Pero esa fotografía es de noviembre de 2024. Desde entonces, el desempleo subió a 9,6% y aún no hay una medición oficial de sus efectos sobre la pobreza.

    Para aproximarnos, en el CEP actualizamos los ingresos de la Casen 2024 a julio de 2026, considerando la evolución de las remuneraciones, las transferencias sociales y las líneas de pobreza. Es una microsimulación, no una nueva medición ni una predicción de la próxima Casen. Permite separar dos fuerzas que empujan en sentidos opuestos (la mejora de los ingresos y la pérdida de empleos) y, así, anticipar riesgos para la política social antes de que la próxima medición oficial los confirme.

    Si los hogares hubieran conservado sus empleos de noviembre de 2024, la pobreza habría bajado de 17,3 a 15,7%, y la extrema, de 6,9 a 6,3%. Al incorporar los empleos perdidos, la pobreza se ubica en 16,3% y la extrema en 6,8%, prácticamente sin cambios respecto de 2024. Esas pérdidas impiden que más de 122 mil personas superen la línea de pobreza.

    La conclusión es clara: el alza de las remuneraciones ayuda a reducir la pobreza, pero el deterioro del empleo neutraliza buena parte del avance, especialmente entre los más vulnerables. La protección ante la cesantía tampoco basta. En la simulación, apenas tres de cada diez trabajadores que pierden su ocupación acceden al seguro, que en promedio compensa cerca del 13% del ingreso del conjunto de trabajadores desplazados.

    El ejercicio requiere cautela: no incorpora los empleos creados en los sectores que crecieron y, por tanto, no estima la evolución completa de la pobreza. Aun así, identifica un riesgo relevante. Cases y Vergara (2026) documentan menores posibilidades de acceder al empleo y un desplazamiento hacia el trabajo independiente y las empresas pequeñas, donde la protección social suele ser más limitada.

    Esta evidencia debería pesar en la discusión del Presupuesto 2027. En tiempos de estrechez fiscal, cada peso asignado a una política implica dejar de financiar otra. La controversia por el término de Yo Elijo mi PC, tras evaluaciones desfavorables, ilustra el dilema. Reducir las brechas digitales sigue siendo necesario, pero eso no obliga a mantener intacto cualquier programa que persiga ese fin. Evaluar, corregir y, cuando corresponda, reasignar recursos es parte de gobernar; priorizar, una responsabilidad ineludible.

    ¿Qué debiera orientar esas prioridades? Poner en el centro el acceso al empleo de los hogares vulnerables. No basta con aumentar transferencias ni subsidiar contrataciones que habrían ocurrido de todas formas. Hay que remover barreras para trabajar (responsabilidades de cuidado, brechas de competencias), fortalecer la protección ante la pérdida de ingresos y focalizar los recursos en intervenciones que generen empleo adicional. Nada de esto reemplaza el crecimiento económico; busca que sus oportunidades lleguen también a quienes hoy están excluidos.

    El Presupuesto 2027 ofrece la oportunidad de profundizar un camino ya iniciado: que la evaluación de resultados pese más que la defensa de programas. El éxito no debería medirse solo por cuánto se gasta o cuántos beneficios se entregan, sino por si cada programa cumple el fin para el que fue creado y, en la política social, por cuántos hogares vulnerables mejoran sostenidamente sus ingresos y salen de la pobreza.

    Chile ha demostrado que puede reducir la pobreza combinando crecimiento y política social. Pero sería un error confundir mejores salarios con mejores oportunidades para todos. Los salarios determinan cuánto mejora la situación de quienes trabajan; el empleo, quiénes pueden participar de esa mejora. Si queremos que la pobreza extrema vuelva a retroceder, esa diferencia debe orientar nuestras prioridades.

    Por Sebastián Izquierdo,

    Coordinador académico

    Centro de Estudios Públicos (CEP)

    Más sobre:Opiniónempleo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Senapred oficia a 10 municipios de la RM realizar comités comunales de emergencia ante pronóstico de lluvias

    Buque petrolero se incendia en el estrecho de Ormuz tras impacto de proyectil: Irán lo atribuye al choque con una mina

    Emmanuel Carrère: “Espero que a partir de esta vida particular que es la mía pueda decir algo que conmueva a otras personas”

    Al menos 12 muertos deja ataque de hutíes contra aeropuerto en la capital de Arabia Saudita

    Anne Carson, Premio Nobel de Literatura: la memoria de su paso por Chile y el impacto de una obra audaz

    Varinia Brodsky y su salida del Museo de Bellas Artes: “Para cierto sector más conservador, yo era una figura incómoda”

    Lo más leído

    1.
    La ministra Arzola tiene razón

    La ministra Arzola tiene razón

    2.
    Voto de castigo y paliza electoral en Brasil

    Voto de castigo y paliza electoral en Brasil

    3.
    MK4: Desenredar para empezar a tejer

    MK4: Desenredar para empezar a tejer

    4.
    El camino a la tercera vez

    El camino a la tercera vez

    5.
    ¿De vuelta a la cocina?

    ¿De vuelta a la cocina?

    6.
    El atajo de Bachelet

    El atajo de Bachelet

    Portada del dia

    Algunos leen, otros se informan. Aprovecha esta oferta única.

    Plan Digital+$4.120 al mes, de aquí hasta fin de año SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Hasta cuándo llueve en Santiago? Revisa el pronóstico del tiempo y qué se espera para el fin de semana

    ¿Hasta cuándo llueve en Santiago? Revisa el pronóstico del tiempo y qué se espera para el fin de semana

    Los 45 mejores lugares para comer en Santiago según Google Maps: ¿Cuáles son los favoritos?

    Los 45 mejores lugares para comer en Santiago según Google Maps: ¿Cuáles son los favoritos?

    Así se genera un flash flood, el fenómeno que provocó el aluvión en Las Condes

    Así se genera un flash flood, el fenómeno que provocó el aluvión en Las Condes

    Un fármaco ya aprobado por la FDA podría revertir el daño de la osteoartritis, según un estudio

    Un fármaco ya aprobado por la FDA podría revertir el daño de la osteoartritis, según un estudio

    Servicios

    Hasta 29 milímetros de lluvia: pronostican precipitaciones entre Coquimbo y Maule para este lunes

    Hasta 29 milímetros de lluvia: pronostican precipitaciones entre Coquimbo y Maule para este lunes

    Pronostican tormentas eléctricas desde este domingo en ocho regiones: se registrarían granizadas y fuertes vientos

    Pronostican tormentas eléctricas desde este domingo en ocho regiones: se registrarían granizadas y fuertes vientos

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Villarreal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Villarreal en TV y streaming

    Senapred oficia a 10 municipios de la RM realizar comités comunales de emergencia ante pronóstico de lluvias
    Chile

    Senapred oficia a 10 municipios de la RM realizar comités comunales de emergencia ante pronóstico de lluvias

    Prisión preventiva para presunto líder de banda dedicada al cambiazo de tarjetas bancarias en Iquique y Alto Hospicio

    Prisión preventiva para imputado por homicidio de hombre apuñalado en Chillán

    Una cordillera, oportunidades compartidas
    Negocios

    Una cordillera, oportunidades compartidas

    MK4: Desenredar para empezar a tejer

    La otra cara del desempleo: una pobreza que se resiste

    Un octubre histórico: los récords de lluvia que ha dejado el paso del sistema frontal
    Tendencias

    Un octubre histórico: los récords de lluvia que ha dejado el paso del sistema frontal

    Estos son los trastornos que están relacionados con un envejecimiento cerebral más rápido, según un estudio

    Así se genera un flash flood, el fenómeno que provocó el aluvión en Las Condes

    Juan Monckeberg, la gran sorpresa del Abierto de Chile: “Quiero seguir el camino de Mito Pereira y Cristóbal del Solar”
    El Deportivo

    Juan Monckeberg, la gran sorpresa del Abierto de Chile: “Quiero seguir el camino de Mito Pereira y Cristóbal del Solar”

    El tiempo pasa: la liga chilena es la tercera más vieja de Sudamérica

    Jorge Uauy, candidato a la ANFP: “No se puede separar la gestión de Milad con la de Yunge; es una fórmula agotada, que no resultó”

    Cómo activar el roaming de emergencia y ahorrar batería en el teléfono durante una urgencia
    Tecnología

    Cómo activar el roaming de emergencia y ahorrar batería en el teléfono durante una urgencia

    Samsung presenta el Galaxy S26 FE en Chile: cámaras e IA para los fans del K-pop

    AirPods 5 en Chile: qué ofrecen y por qué conviene pagar $20.000 más

    Emmanuel Carrère: “Espero que a partir de esta vida particular que es la mía pueda decir algo que conmueva a otras personas”
    Cultura y entretención

    Emmanuel Carrère: “Espero que a partir de esta vida particular que es la mía pueda decir algo que conmueva a otras personas”

    Anne Carson, Premio Nobel de Literatura: la memoria de su paso por Chile y el impacto de una obra audaz

    Varinia Brodsky y su salida del Museo de Bellas Artes: “Para cierto sector más conservador, yo era una figura incómoda”

    Buque petrolero se incendia en el estrecho de Ormuz tras impacto de proyectil: Irán lo atribuye al choque con una mina
    Mundo

    Buque petrolero se incendia en el estrecho de Ormuz tras impacto de proyectil: Irán lo atribuye al choque con una mina

    Al menos 12 muertos deja ataque de hutíes contra aeropuerto en la capital de Arabia Saudita

    Venezuela ofrece ayuda a Chile tras aluvión en Las Condes: “Seguimos de cerca su evolución y reiteramos nuestra disposición”

    Cierre de Prodemu: “Las mujeres lo van a extrañar”
    Paula

    Cierre de Prodemu: “Las mujeres lo van a extrañar”

    Inyecciones para bajar de peso: ¿cuánto estamos dispuestas a sacrificar?

    El cortisol ¿es un enemigo?