Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Getafe en TV y streaming
Los azulgrana reciben a su rival en un nuevo partido por LaLiga de España.
Se retoman los partidos de LaLiga de España y este fin de semana Barcelona juega de local y recibe a Getafe por la Fecha 8.
Los azulgrana vienen de alzarse por 3-1 ante Sevilla y lideran la tabla española, mientras que los ahora visitantes hicieron lo propio al dejar un marcador 1-0 ante Málaga en la última jornada.
Cuándo juega Barcelona vs. Getafe
El partido de Barcelona contra Getafe es este sábado 10 de octubre a las 13:30 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Spotify Camp Nou de España.
Dónde ver a Barcelona vs. Getafe
El partido de Barcelona contra Getafe se transmite en el canal ESPN2.
La cobertura online de LaLiga va por la plataforma Disney+, en el Plan Premium.
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