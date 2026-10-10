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    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Getafe en TV y streaming

    Los azulgrana reciben a su rival en un nuevo partido por LaLiga de España.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Getafe en TV y streaming. Foto referencial de redes sociales @fcbarcelona

    Se retoman los partidos de LaLiga de España y este fin de semana Barcelona juega de local y recibe a Getafe por la Fecha 8.

    Los azulgrana vienen de alzarse por 3-1 ante Sevilla y lideran la tabla española, mientras que los ahora visitantes hicieron lo propio al dejar un marcador 1-0 ante Málaga en la última jornada.

    Cuándo juega Barcelona vs. Getafe

    El partido de Barcelona contra Getafe es este sábado 10 de octubre a las 13:30 horas de Chile.

    Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Spotify Camp Nou de España.

    Dónde ver a Barcelona vs. Getafe

    El partido de Barcelona contra Getafe se transmite en el canal ESPN2.

    La cobertura online de LaLiga va por la plataforma Disney+, en el Plan Premium.

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