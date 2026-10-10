Vuelven “Las Cucarachas” a las protestas contra la revisión del padrón electoral en India: más de 500 detenidos

Un amplio despliegue policial dejó más de 500 detenidos este sábado en Nueva Delhi, capital de India, durante una nueva jornada de protestas del movimiento juvenil Cockroach Janta Party (CJP), conocido como el partido de “Las Cucarachas”, contra la revisión de los padrones electorales impulsada por las autoridades.

Las movilizaciones se producen en medio de un creciente enfrentamiento entre el movimiento juvenil y las autoridades electorales, aunque no es la primera vez que “Las Cucarachas” protagonizan protestas de alcance nacional.

El partido, creado en internet para exigir cambios en el sistema educativo de la India, ya tiene un antecedente previo. El 25 de julio de este año, renunció el ministro de Educación de India tras masivas protestas organizadas por el colectivo.

Ahora la movilización tenía previsto concentrarse en Jantar Mantar, en el centro de la capital, para exigir la renuncia del jefe de la Comisión Electoral de India, Gyanesh Kumar, en medio de las acusaciones de la oposición sobre una eventual exclusión de millones de votantes del registro electoral.

Sin embargo, las fuerzas de seguridad desplegaron miles de efectivos policiales y paramilitares, además de drones de vigilancia, para impedir que los manifestantes llegaran al lugar de la convocatoria.

Durante los enfrentamientos resultaron heridos al menos dos policías y varios manifestantes.

La controversia por la revisión del padrón electoral

Las protestas tienen como principal foco la Revisión Especial Intensiva (SIR) de los registros electorales, procedimiento que ha generado cuestionamientos por parte de la oposición india.

Los críticos de la medida sostienen que podría excluir a millones de personas habilitadas para sufragar y favorecer al gobernante Partido Bharatiya Janata (BJP), del primer ministro Narendra Modi.

Por su parte, la Comisión Electoral defiende el procedimiento como un mecanismo para eliminar registros duplicados o correspondientes a personas fallecidas, trasladadas o que no cumplen los requisitos para votar. Además, sostiene que los ciudadanos pueden solicitar su incorporación durante la revisión.

Cortes de internet y restricciones al transporte

Las autoridades también dispusieron una serie de restricciones para controlar las movilizaciones, entre ellas la suspensión del servicio de internet móvil hasta las 22:00 horas locales en un radio de cuatro kilómetros alrededor del cruce de Janpath y Kartavya Path.

A ello se sumó el cierre de accesos a 45 estaciones de metro, medida que afectó principalmente a los recorridos hacia el centro de Nueva Delhi y las inmediaciones de Jantar Mantar.

El dispositivo contempló además 37 puntos de bloqueo en el distrito central de la ciudad y 15 centros de detención habilitados para recibir a las personas interceptadas.

La Policía de Delhi había rechazado previamente la autorización de la manifestación, argumentando que la solicitud fue presentada fuera de plazo. También mencionó incumplimientos durante convocatorias anteriores y riesgos para el orden público.

Pese a las restricciones, pequeños grupos de manifestantes consiguieron llegar al centro de la capital, aunque las sucesivas intervenciones policiales impidieron que la protesta alcanzara la magnitud prevista por sus organizadores.

Entre los detenidos también figuraban dirigentes del movimiento, incluido su fundador, Abhijeet Dipke, junto con Saurav Das y Ashutosh Ranka, quienes fueron interceptados al llegar al aeropuerto internacional de Nueva Delhi procedentes de Bombay.

Las restricciones también alcanzaron a profesionales de prensa que cubrían las movilizaciones.

Una periodista de 26 años de la agencia india PTI, quien solicitó mantener su identidad en reserva, aseguró a la agencia EFE que fue detenida en dos oportunidades pese a portar su acreditación profesional.

“No les importa. Están deteniendo a cualquiera simplemente por llevar una cámara”, denunció.