Un octubre histórico: los récords de lluvia que ha dejado el paso del sistema frontal

Los récords de lluvia que ha dejado el paso del sistema frontal

El comienzo de octubre ha estado marcado por las lluvias que se han registrado en distintas regiones del país. Solo en los últimos días, fuertes precipitaciones se han dejado sentir en la zona central y han dejado distintos tipos de afectaciones.

Es precisamente ahí donde, según informó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el agua caída ha alcanzado cifras históricas para esta época del año.

Según detalló el organismo -con datos actualizados hasta el 7 de octubre-, las precipitaciones caídas en 24 horas dejaron cifras récord en estaciones de las regiones de Valparaíso y Metropolitana , con acumulados que se posicionaron entre los mayores registrados para un mes de octubre.

Cuáles son los récords de lluvia en Valparaíso y la RM.

Cuáles son los récords de lluvia en Valparaíso y la RM

En la Región de Valparaíso, la estación meteorológica Punta Ángeles registró 65,0 milímetros de precipitación en 24 horas . Esta cifra superó con creces la segunda mayor: 47,3 mm, en 2015. Más atrás le sigue una cifra de 1914, cuando en un solo día cayeron 41,0 mm.

En la misma región, la estación de Santo Domingo anotó 40,8 milímetros de lluvia en 24 horas . Una cifra que solo es superada por las precipitaciones de octubre de 1977, cuando cayeron 104,0 mm en un día.

La estación meteorológica Rodelillo, en tanto, reportó 125,2 mm de precipitación en 24 horas. Para comparar, el récord hasta este año era del 2015 (52,5mm) y del 2006 (47,9mm).

¿Y en la Región Metropolitana?

De acuerdo a la DMC, la estación de Quinta Normal registró para este octubre la segunda mayor cifra de lluvia caída en un día: 53,8 mm . El récord sigue siendo de 2006, cuando cayeron 56 mm.

Sin embargo, fue en la estación meteorológica de Tobalaba donde se reportaron 110,8 mm de precipitación , muy por sobre el récord anterior -en 1970- de 48,3 mm.

En todas estas estaciones, agrega Meteochile, las lluvias dejaron un superávit respecto de lo considerado normal para esta fecha. Es decir, ha llovido más de lo que se prevé para lo que va del año.