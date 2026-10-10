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    Armada desvincula a otros dos funcionarios investigados por presunta violación grupal en Rapa Nui

    Ambos imputados quedaron en prisión preventiva tras su control de detención. La institución ya había separado de sus filas a otros dos sargentos vinculados al caso, por lo que suman cuatro los uniformados desvinculados.

    Por 
    Felipe Rivera
    Armada desvincula a otros dos marinos investigados por presunta violación grupal en Rapa Nui. Imagen referencial.

    La Armada de Chile informó, a través de un comunicado, la desvinculación de otros dos funcionarios navales investigados por su presunta participación en una violación grupal denunciada por una mujer de 23 años en Rapa Nui. La decisión se adoptó luego de que un tribunal decretara la prisión preventiva de ambos imputados mientras se desarrollan las diligencias para esclarecer los hechos.

    Se trata de dos nuevos involucrados en la investigación, que se suman a otros dos sargentos previamente detenidos, formalizados y separados de la institución por el mismo caso. Con esta decisión, ascienden a cuatro los funcionarios navales desvinculados.

    La Armada precisó que la separación de los nuevos imputados se resolvió por considerar que su permanencia era “perjudicial para el servicio”, haciendo uso de las facultades contempladas en el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas.

    La medida se adoptó sin perjuicio de la investigación sumaria administrativa instruida por la institución para establecer eventuales responsabilidades por infracciones a su reglamentación interna.

    Los hechos investigados se habrían registrado durante la madrugada del sábado 3 de octubre, en el contexto de una fiesta con consumo de alcohol realizada en dependencias de la Armada en Rapa Nui, a la que también asistieron civiles.

    La denunciante, una mujer de 23 años originaria de la isla, conocía a los funcionarios navales y había sido invitada a la celebración por uno de los sargentos detenidos inicialmente.

    En el escrito la Armada reiteró su disposición a colaborar con el Ministerio Público y los tribunales de justicia, mientras continúan las diligencias destinadas a determinar las circunstancias de lo ocurrido y las eventuales responsabilidades penales.

    Asimismo, la institución aseguró que mantendrá sus operaciones habituales en Rapa Nui, entre ellas las labores de conectividad marítima, asistencia ante emergencias y resguardo de la vida humana en el mar.

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