PDI detiene a 29 personas en operativo en la provincia de Concepción: 27 tenían órdenes judiciales pendientes. Imagen referencial.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a 29 personas durante un operativo desarrollado en distintas comunas de la provincia de Concepción, en la Región del Biobío, con el objetivo de ubicar a individuos con requerimientos judiciales pendientes.

El procedimiento se realizó el jueves 8 de octubre y estuvo a cargo de detectives de las distintas unidades dependientes de la Prefectura Provincial de Concepción, mediante un despliegue focalizado para dar cumplimiento a órdenes emanadas de los tribunales de justicia.

Como resultado de las diligencias, 14 personas fueron detenidas por mantener órdenes de detención vigentes, mientras que otras 13 registraban órdenes de arresto.

A ellas se sumaron dos personas detenidas en situación de flagrancia. Una de estas capturas se concretó como continuación de una diligencia desarrollada por la Brigada Investigadora de Robos de Concepción.

El jefe de la Prefectura Provincial de Concepción, prefecto Juan Luis Fonseca, destacó el alcance del procedimiento y el trabajo realizado para ubicar a personas requeridas por la justicia. “Con este tipo de procedimientos buscamos entregar una señal clara a la ciudadanía: quienes mantienen cuentas pendientes con la justicia deben responder ante los tribunales”, señaló.

El oficial agregó que la institución continuará desarrollando estos servicios policiales para contribuir a la seguridad de los barrios y mejorar la percepción de seguridad de la población.

Desde la PDI indicaron que este tipo de operativos forma parte del trabajo territorial de sus unidades, orientado al cumplimiento de resoluciones judiciales y al fortalecimiento de la seguridad pública en la provincia.