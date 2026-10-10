La Federación de Portugal sorprende y sanciona a Cristiano Ronaldo

La Federación Portuguesa de Fútbol ha tomado la decisión de suspender provisionalmente a Cristiano Ronaldo tras abandonar la concentración de su selección mientras este competía en la Nations League en la última fecha FIFA.

Además, informaron que ha comenzado un procedimiento disciplinario en contra del delantero por su accionar.

“La iniciación de procedimientos disciplinarios contra Cristiano Ronaldo, por deliberación de la Sección No Profesional, del 9 de octubre de 2026, con el propósito de investigar cualquier relevancia disciplinaria de los hechos participados el 7 de octubre”, dio a conocer el organismo a través de un comunicado.

“Sin perjuicio de la suspensión preventiva automática a la que estaba sujeto hasta la fecha de establecimiento, se determinó la suspensión preventiva no automática del jugador y se atribuyó al proceso el carácter de urgente”, complementaron.

Cabe recordar que Cristiano Ronaldo no fue parte del choque contra Noruega por la Nations League.

Esta situación generó la molestia del atacante del Al Nassr, más aún cuando se señalaba que pudo haber existido un acuerdo entre el atacante y el entrenador para que este disputara, al menos, 30 minutos.

“Puedo prometer lo que quiera. Soy el entrenador. Le dije al jugador que no iba a jugar. ‘Te pondré en el banquillo. Si te necesito durante 30 minutos, jugarás; si no, no’”, explicó Jorge Jesús, DT de la selección portuguesa.

Luego, reforzó su posición: “Ningún jugador me hará cambiar de opinión. Ni él, ni nadie en el fútbol. Ni ningún presidente. Jamás, absolutamente nadie”.

A pesar de aquello, sus familiares han mostrado una cerrada defensa. Dolores Aveiro, madre del futbolista, reconoció haberse sentido afectada por la manera en la que se produjo la salida de CR7.

“Fue un shock, mi hijo podría haber salido por la puerta grande y así salió por la puerta pequeña”, lanzó en conversación con la revista lusa TV 7 Dias.

“Él siempre ha sido el héroe de Portugal. No lo están valorando como deberían”, afirmó, insistiendo en todo lo que que Cristiano ha aportado en la historia de la selección portuguesa.

“Dios se encargará de ello… Lloré un poco. También es bueno dejarlo ir. Tenemos que darle seguir adelante”, cerró.

Antes, la hermana del futbolista, Elma Aveiro, había tocado el tema. “Cristiano merecía más respeto. La selección merecía una mejor infraestructura. El periodismo portugués merece más competencia y menos especulación”.

A continuación agrega que “los portugueses no merecen ser los mejores en nada. Somos envidiosos, desdeñosos, ignorantes y merecemos volver a la mediocridad que siempre fuimos en el fútbol antes de Cristiano”, lanzó.

Por último, agradece al delantero y señala que “merecía más” en el cierre de su carrera junto a la selección portuguesa.