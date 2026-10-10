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    ¿Le gustó la idea? Nicolás Larcamón se refiere a una eventual regreso a Chile para tomar el mando de La Roja

    El ahora técnico del Sporting de Gijón fue consultado sobre la opción de sustituir a Nicolás Córdova a cargo del Equipo de Todos.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Nicolás Larcamón

    A pesar de que Chile consiguió un triunfo claros obre México en el último partido de la gira norteamericana que tuvo la Roja en la última fecha FIFA, el técnico Nicolás Córdova recibió una serie de cuestionamientos, en especial por lo mostrado contra Canadá y Estados Unidos.

    El DT, por cierto, ha tenido una larga estadía en el cargo a modo de interinato, mientras la ANFP escoge al sucesor de Pablo Milad, teniendo la misión de poner a un DT oficial otra vez a la cabeza del Equipo de Todos.

    Por lo mismo, en el último tiempo han surgido algunos nombres para que se hagan cargo de la Selección Chilena. Allí han aparecido Manuel Pellegrini y Fernando Ortiz.

    Otro que ha sido mencionado es Nicolás Larcamón, quien estuvo en chile hace algunos años dirigiendo a equipos nacionales como Deportes Antofagasta, Huachipato y Curicó Unido.

    Así, el ahora entrenador del Sporting de Gijón fue consultado sobre la posibilidad de asumir el cargo de la Roja. Sin embargo, descartó la posibilidad de hacerlo, al menos en el corto plazo.

    Estoy cien por ciento comprometido con el club. Estoy muy feliz de estar aquí y orgulloso de lo que venimos construyendo”, señaló de entrada.

    Mi paso por el fútbol chileno fue muy bueno, pero fue hace muchos años”, recordó.

    Las críticas a Córdova

    En el último tiempo, han reaparecido las críticas a la propuesta de Nicolás Córdova desde diversos sectores. Uno de los más recientes fue el de Esteban Paredes.

    El entrenador de Santiago Morning y exseleccionado declaró que “Uno como entrenador tiene que lidiar con 25 jugadores, hoy día 30 jugadores, que obviamente no todos tienen la misma personalidad. Cuando él critica a los jugadores chilenos, al pararse frente a ellos al otro día, para mí, pierde mucho el piso como entrenador”, sostuvo en el programa Tipsters.

    “Él tiene que llamar al jugador y decirle en su cara (...) ‘si no te gusta, te vas’. Creo que no son formas, no son maneras. Él tiene una oficina donde puede conversar el día a día con él, qué es lo que no le gusta al jugador o qué es lo que le gusta”, enfatizó sobre la manera que debió seguir para analizar el rendimiento de sus dirigidos.

    Por otro lado, Marcelo Díaz tuvo palabras para criticar la frase del DT en la que señalaba que “cuando Chile estuvo en su mejor momento, nuestros mejores jugadores jugaban en los mejores clubes del mundo”.

    Bajo la mirada del futbolista de la U, apuntó que “él (Córdova) le está faltando el respeto a los jugadores que convoca”.

    Se puede competir con jugadores de la liga chilena, pero tiene que haber una cabeza capacitada para hacerlo”, continuó.

    “En la U hacíamos las cosas tan bien que llegaron a convocar a ocho jugadores y alcanzaba para competir y jugar”, recordó Díaz. En esa línea añadió que “hoy hay capacidades, pero no se está compitiendo como se debe. No son opiniones de un verdadero líder. Si yo le tengo que decir algo a mis jugadores o recriminarlos, lo hago a puertas cerradas”.

    Más sobre:FútbolLa RojaSelección ChilenaNicolás Larcamón

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