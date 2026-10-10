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    El Deportivo

    Alexis Sánchez, Darío Osorio y más: cuándo juegan y dónde ver a los futbolistas chilenos en las ligas extranjeras

    Un clásico en Brasil, una "final" en la MLS y la titularidad en LaLiga son parte de los desafíos que enfrentarán los deportistas nacionales en las diversas competencias a lo largo del mundo.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Foto: @cfmontreal

    Los campeonatos internacionales, al igual que la Liga de Primera, retornan tras la doble fecha FIFA. Y los jugadores chilenos tendrán importantes desafíos durante este fin de semana.

    El equipo de Alexis Sánchez, Montreal, buscará salir del fondo de la tabla de la MLS, Darío Osorio tendrá la chance de sumar más minutos en la Premier League y Erick Pulgar vivirá un clásico en el Brasileirao.

    Todos los duelos de los futbolistas nacionales y dónde verlos en nuestro territorio en la siguiente guía de El Deportivo.

    Foto: @cfmontreal

    Sánchez va por una “final”

    Sólo un milagro clasificaría al Montreal de Alexis Sánchez a los playoff de la MLS. Pero este fin de semana visitará a Toronto en busca de sumar para no terminar último en la tabla. Sábado 10 de octubre, 14 horas, Apple TV.

    Foto: @ipswichtown

    Marcelino quiere olvidar

    Tras dejar la concentración de la Roja por diferencias con Nicolás Córdova, Marcelino Núñez vuelve a la Premier League. Su oncena, Ipswich Town, enfrenta al Fulham este sábado 10 de octubre, a las 11 horas, Disney Premium.

    Foto: @cpfc / Instagram. pc

    Osorio va el domingo

    Tras sus buenas actuaciones con la Roja, Darío Osorio vuelve a Inglaterra para el duelo de su escuadra -Crystal Palace- con Notthingham Forest por la Premier League. Domingo 11 de octubre, 10 horas, ESPN y Disney Premium.

    Gilvan

    El clásico de Pulgar

    Brasil se paraliza este fin de semana, cuando se juegue el clásico del “Fla-Flu”. El Flamengo de Erick Pulgar recibirá al Fluminense este domingo 11 de octubre, a las 17:30 horas, canal de Youtube del Mengao.

    Foto: @elchecf.

    Cepeda y Suazo por LaLiga

    El Elche de Lucas Cepeda jugará ante el Celta de Vigo el domingo 11 de octubre, a las 9 de la mañana, y el Sevilla de Gabriel Suazo visitará al Levante este lunes 12 de octubre, a las 16 horas. Ambos duelos se podrán ver por DirecTV y su streaming DGO.

    Foto: AIK

    Otros chilenos

    -Lucas Assadi: el AIK juega ante el Brommapojkarna, sábado 10 de octubre, a las 10 de la mañana, TV4 Play.

    -Francisco Sierralta: el Auxerre visita al Rennes. Domingo 11 de octubre, 12:15 horas, Disney Premium.

    -Gonzalo Tapia: el Columbus Crew visita a Orlando City, este sábado 11 de octubre, 20:30 horas, Apple TV.

    -Guillermo Maripán: el Inter de Porto Alegre visita a Gremio. Domingo 11 de octubre, 17:30 horas, Fanatiz.

    -Vicente Pizarro: Rosario Central recibe a Independiente Rivadavia. Domingo 11 de octubre, 17 horas, Fanatiz.

    Más sobre:FútbolAlexis SánchezErick PulgarLucas CepedaDarío OsorioLucas AssadiPremier LeagueBrasileiraoLaLigaFútbol Internacional

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