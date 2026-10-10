Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Villarreal en TV y streaming
Los clubes se miden en el Santiago Bernabéu por la Fecha 8 de LaLiga.
Esta semana vuelve LaLiga de España y el Real Madrid recibe la visita de Villarreal, en un duelo válido para la octava fecha.
Los merengues vienen de caer por 1-2 ante Atlético en la última jornada del campeonato local, mientras que su rival celebró un resultado 3-1 contra Levante.
Cuándo juega Real Madrid vs. Villarreal
El partido de Real Madrid contra Villarreal es este sábado 10 de octubre a las 16:00 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Santiago Bernabéu de España.
Dónde ver a Real Madrid vs. Villarreal
El partido del Real Madrid contra Villarreal se transmite en el canal DSports.
La cobertura online del cruce de LaLiga va por la plataforma DGO.
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