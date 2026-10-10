Detienen a sujeto acusado de estafar por más de $3 millones mediante la venta de cartas Pokémon

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo el pasado viernes a un sujeto que estafó a al menos tres víctimas mediante la comercialización de cartas Pókemon través de redes sociales, por un monto superior a $3 millones.

A raíz de la denuncia de una persona estafada con una carta avaluada en $500 mil, la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Maipú inició la investigación los delitos de estafa y otras defraudaciones reiteradas, la que terminó con la identificación del sujeto.

El jefe de la Bicrim de Maipú, Patricio Ruiz, precisó que el modus operandi utilizado por el sujeto consistía en contactar a sus víctimas mediante redes sociales para acordar la adquisición de distintas cartas. Al concretar el encuentro, el sujeto efectuaba aparentes depósitos o transferencias bancarias que finalmente no tenían fondos.

Asimismo, “el autor del delito, para evitar ser vinculado al mismo, utilizaba un sistema de delivery para el retiro de esta carta de parte del vendedor, para así evitar el accionar de las policías”.

Ruiz precisó, además, que mediante trabajo de sitio de suceso, el análisis de cámaras de seguridad, empadronamiento de testigos la PDI logró esclarecer la identidad del autor del delito, a quien detuvieron tras el registro de su domicilio en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

En ese operativo, la PDI incautó ocho cartas seriadas avaluadas en más de $2.5 millones y más de $3 millones en efectivo.

El sujeto, un hombre chileno de 30 años, fue puesto a disposición del Ministerio Publico.