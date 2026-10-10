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    Fernando Díaz golpea la mesa por reunión entre dirigentes de Deportes Concepción y Paqui Meneghini

    El técnico de los lilas se refirió al encuentro que fue filtrado tras la eliminación del cuadro penquista de la Copa Chile.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

    Deportes Concepción de a poco ha ido remontando en el torneo de la Liga de Primera. Tras estar sufriendo en la parte baja de la tabla, incluso quedando en la última posición durante varias fechas, la segunda parte ha sido mucho más amable.

    De hecho, ahora con 31 puntos se encuentran a 2 unidades de ingresar a la zona de clasificación para la Copa Sudamericana. El único pero con el que se ha encontrado el equipo ha sido en la Copa Chile.

    Los lilas llegaron hasta los cuartos de final de la competencia, perdiendo la llave contra O’Higgins. Y justamente tras este duelo se generó una polémica al interior del club.

    En las últimas horas se filtró una reunión que tuvo la directiva de Deportes Concepción con Francisco Meneghini, ex entrenador de Universidad de Chile.

    Ante esto, el director general de los lilas salió a aclarar que la junta no estaba pensada como una forma de encontrar un reemplazante de Fernando Díaz, actual DT de la escuadra.

    “Nosotros siempre nos reunimos con entrenadores. Si esa conversación es con un posible candidato, guardamos esa carpeta y vemos en qué contexto nos puede servir. No quiere decir que sea para este momento o para 2027”, explicó en una entrevista con Sabes Deportes.

    “Puede ser para un momento concreto que se dé durante la temporada, ya sea para pelear un descenso o para pelear más arriba. Básicamente tiene que ver con eso; estudiamos posibilidades”, complementó.

    Sin embargo, estas palabras no fueron dejadas en el olvido por Nano Díaz. Este viernes en la conferencia de prensa previa al duelo contra Unión La Calera abordó la situación.

    “Lo más importante, para los entrenadores, es que el plantel esté enfocado 100 puntos en cada partido. Aquí hay una simbiosis muy fuerte con la gente de Concepción que nos hace entregar al máximo y que esa concentración no se desvíe”, señaló.

    Por supuesto que no gusta cuando existe cualquier situación que podría afectar al plantel. Ya sea alguna reunión o alguna declaración que se van a contratar tales o cuales jugadores. Eso es para fin de campeonato. No es para ahora”, continuó.

    De hecho, reveló que dialogó con un integrante de la directiva, pero evitó identificarlo. “Tuve un diálogo con un personaje importante del club por varios temas y manifestando mi preocupación porque estas situaciones, más allá del caso mío, no afecten a los jugadores. Fue en un plano de enseñanza”, cerró.

    Por lo pronto, Fernando Díaz y sus jugadores deben seguir con su planificación para el duelo de este domingo 11 de octubre contra Unión La Calera. El duelo está pactado a las 17.30 horas en el estadio Ester Roa Rebolledo.

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