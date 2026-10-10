SUSCRÍBETE 60% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La nueva joya de Colo Colo firma su primer contrato como profesional: “Era lo que soñaba de pequeño”

    Gedeón Díaz selló su primer vínculo contractual luego de grandes presentaciones con el Cacique. El acuerdo fue hasta 2030. El joven futbolista chileno-venezolano valoró el nuevo paso en su carrera, mientras que el técnico Fernando Ortiz le envió un mensaje para felicitarlo.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Gedeón Díaz firmó su primer contrato como profesional. Foto: @ColoColo (X).

    A sus 18 años, Gedeón Díaz poco a poco comenzó a hacerse un espacio en el primer equipo de Colo Colo. El joven futbolista venezolano-chileno, que ha sumado destacadas presentaciones con el Cacique, firmó su primer contrato profesional con los albos. El vínculo contractual será hasta 2030.

    El juvenil dio el gran paso y estampó su firma junto al gerente deportivo Daniel Morón y a Jaime Pizarro, director de Blanco y Negro. También estuvo acompañado por su familia.

    En ese sentido, Díaz se refirió a la relevancia que tuvo su círculo en su etapa formativa para impulsar su carrera: “Estoy muy feliz por este gran paso en mi carrera, darle gracias a Dios por esto. El apoyo de mi familia es fundamental en estos momentos, porque sin ellos no sé si hubiese logrado esto. Son mi motor para seguir luchando por mis sueños. Ellos son fundamentales en mi vida”, aseguró en su presentación.

    Colo Colo realizó una serie de publicaciones para destacar el primer contrato profesional de su nueva joya. Entre ellas, incluyeron un video donde el propio Díaz valoró el nuevo paso en su carrera.

    Lo he tomado con mucha calma y estoy feliz por ser considerado en el plantel. Darle las gracias a los profesores por considerarme”, aseguró.

    Gedeón Díaz anotó su primer gol como profesional ante Audax Italiano por Copa Chile. Foto: Photosport

    La felicidad de Díaz y el mensaje de Fernando Ortiz

    Díaz suma cuatro partidos en el primer equipo del Cacique, en los que anotó un tanto y entregó una asistencia. El joven chileno-venezolano recordó su primer gol como profesional, en el triunfo ante Audax Italiano por Copa Chile: “Es una alegría inexplicable hacer un gol con el equipo que amas, estuve muy feliz en ese momento”, reveló. También habló sobre sus próximos objetivos: “Seguir estando en el plantel, poder salir campeón con el club, es una meta que está aquí mismo”, añadió.

    Finalmente, el video finaliza con una declaración de Díaz justo después de debutar en las redes: “Es inexplicable jugar con estos colores, estoy muy feliz por el gol. Era lo que soñaba de pequeño”.

    Por otra parte, Fernando Ortiz abordó la firma de contrato del juvenil: “Felicito a Gedeón, está haciendo las cosas bien y depende de él seguir la carrera profesional en un equipo de primera división”, aseguró.

    “Todavía no decidí si va a iniciar el domingo, está dentro de la competencia. Lo decidiré”, sentenció. El Cacique visitará el Sánchez Rumoroso para enfrentar a Coquimbo Unido, este domingo 11 de octubre.

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalLiga de PrimeraCopa ChileColo ColoGedeón DíazFernando Ortiz

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Perú decreta prisión preventiva para acusado de reclutar ciudadanos para combatir por Rusia en guerra contra Ucrania

    Abogado de Aliste Vega apunta a penal de Rancagua y evalúa acciones legales contra el Estado tras su muerte

    Accidente en Ruta 5 Norte en Chañaral deja un fallecido y obliga a cortar el tránsito

    Muerte de Aliste Vega reabre debate por indultos: de exigir “celeridad” en tramitación a advertir límites por lesa humanidad

    Calle Capuchinos pasa a llamarse “Bombero Mártir Elías Cares Squiff” a 50 años de su muerte

    Alud de barro en mina El Teniente: un trabajador fue auxiliado y otros dos están en proceso de ser rescatados

    Lo más leído

    1.
    Con otro portazo a Darío Osorio: el Crystal Palace supera al Nottingham Forest en la Premier League

    Con otro portazo a Darío Osorio: el Crystal Palace supera al Nottingham Forest en la Premier League

    2.
    Con Isco como estandarte: el Betis de Manuel Pellegrini golea al Osasuna para seguir siendo escolta en LaLiga

    Con Isco como estandarte: el Betis de Manuel Pellegrini golea al Osasuna para seguir siendo escolta en LaLiga

    3.
    En vivo: Colo Colo retorna a la Liga de Primera con la misión de acercarse al título en la visita a Coquimbo Unido

    En vivo: Colo Colo retorna a la Liga de Primera con la misión de acercarse al título en la visita a Coquimbo Unido

    4.
    “Mi hijo lleva su nombre”: el emotivo homenaje de Carlos Caszely a Piero

    “Mi hijo lleva su nombre”: el emotivo homenaje de Carlos Caszely a Piero

    5.
    Con dos goles en los descuentos: el Montreal de Alexis Sánchez se derrumba en la agonía ante el Toronto de Kuscevic

    Con dos goles en los descuentos: el Montreal de Alexis Sánchez se derrumba en la agonía ante el Toronto de Kuscevic

    6.
    “¡Bastardos corruptos!“: el hostil recibimiento del Liverpool por los delitos que pesan sobre el Manchester City

    “¡Bastardos corruptos!“: el hostil recibimiento del Liverpool por los delitos que pesan sobre el Manchester City

    Portada del dia

    Algunos leen, otros se informan. Aprovecha esta oferta única.

    Plan Digital+$4.120 al mes, de aquí hasta fin de año SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Un octubre histórico: los récords de lluvia que ha dejado el paso del sistema frontal

    Un octubre histórico: los récords de lluvia que ha dejado el paso del sistema frontal

    Review del Mac mini M6: qué puede hacer el pequeño computador de Apple

    Review del Mac mini M6: qué puede hacer el pequeño computador de Apple

    Los 45 mejores lugares para comer en Santiago según Google Maps: ¿Cuáles son los favoritos?

    Los 45 mejores lugares para comer en Santiago según Google Maps: ¿Cuáles son los favoritos?

    Un fármaco ya aprobado por la FDA podría revertir el daño de la osteoartritis, según un estudio

    Un fármaco ya aprobado por la FDA podría revertir el daño de la osteoartritis, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por el amistoso femenino

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por el amistoso femenino

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Colo Colo en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este domingo 11 de octubre: toda la red disponible

    Así funciona la red de Metro este domingo 11 de octubre: toda la red disponible

    Abogado de Aliste Vega apunta a penal de Rancagua y evalúa acciones legales contra el Estado tras su muerte
    Chile

    Abogado de Aliste Vega apunta a penal de Rancagua y evalúa acciones legales contra el Estado tras su muerte

    Accidente en Ruta 5 Norte en Chañaral deja un fallecido y obliga a cortar el tránsito

    Muerte de Aliste Vega reabre debate por indultos: de exigir “celeridad” en tramitación a advertir límites por lesa humanidad

    Biministro Mas dice que no esperaba que existiría hoy un escenario económico adverso, pero proyecta un repunte para 2027
    Negocios

    Biministro Mas dice que no esperaba que existiría hoy un escenario económico adverso, pero proyecta un repunte para 2027

    Los grandes fondos de inversión bajan su exposición en Socovesa

    Jurado define a ganadores del Premio Impulsa Liderazgo

    Por qué el entrenamiento de fuerza es clave para un envejecimiento saludable, según investigaciones
    Tendencias

    Por qué el entrenamiento de fuerza es clave para un envejecimiento saludable, según investigaciones

    Cómo las bacterias “entrenan” al intestino para combatir la inflamación

    Vivianne Dietz es la nueva embajadora de Dior Beauty en Chile tras su paso por Paris Fashion Week

    Los piratas arrollan al líder: Colo Colo se derrumba ante un gran Coquimbo y cae después de seis meses en el Torneo Nacional
    El Deportivo

    Los piratas arrollan al líder: Colo Colo se derrumba ante un gran Coquimbo y cae después de seis meses en el Torneo Nacional

    Cobreloa pone en riesgo el liderato de la Primera B tras perder contra Deportes Copiapó

    Manuel Pellegrini tras goleada del Betis: “Era importantísimo volver con una victoria y jugando con este nivel”

    Review del Mac mini M6: qué puede hacer el pequeño computador de Apple
    Tecnología

    Review del Mac mini M6: qué puede hacer el pequeño computador de Apple

    Cómo activar el roaming de emergencia y ahorrar batería en el teléfono durante una urgencia

    Samsung presenta el Galaxy S26 FE en Chile: cámaras e IA para los fans del K-pop

    La artista visual Natalia Babarovic gana el Premio Plagio a la Creatividad Artística 2026
    Cultura y entretención

    La artista visual Natalia Babarovic gana el Premio Plagio a la Creatividad Artística 2026

    Emmanuel Carrère: “Espero que a partir de esta vida particular que es la mía pueda decir algo que conmueva a otras personas”

    Anne Carson, Premio Nobel de Literatura: la memoria de su paso por Chile y el impacto de una obra audaz

    Perú decreta prisión preventiva para acusado de reclutar ciudadanos para combatir por Rusia en guerra contra Ucrania
    Mundo

    Perú decreta prisión preventiva para acusado de reclutar ciudadanos para combatir por Rusia en guerra contra Ucrania

    Hutíes amenazan con nuevos ataques contra aeropuertos de Arabia Saudita tras ofensiva que dejó 12 muertos en Riad

    Nuevo aluvión en Nepal deja al menos cinco desaparecidos y cerca de 40 viviendas destruidas

    Mujeres, política y machismo: La cazuela no tiene segunda vuelta
    Paula

    Mujeres, política y machismo: La cazuela no tiene segunda vuelta

    Cierre de Prodemu: “Las mujeres lo van a extrañar”

    Inyecciones para bajar de peso: ¿cuánto estamos dispuestas a sacrificar?