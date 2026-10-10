La nueva joya de Colo Colo firma su primer contrato como profesional: “Era lo que soñaba de pequeño”

A sus 18 años, Gedeón Díaz poco a poco comenzó a hacerse un espacio en el primer equipo de Colo Colo. El joven futbolista venezolano-chileno, que ha sumado destacadas presentaciones con el Cacique, firmó su primer contrato profesional con los albos. El vínculo contractual será hasta 2030.

El juvenil dio el gran paso y estampó su firma junto al gerente deportivo Daniel Morón y a Jaime Pizarro, director de Blanco y Negro. También estuvo acompañado por su familia.

En ese sentido, Díaz se refirió a la relevancia que tuvo su círculo en su etapa formativa para impulsar su carrera: “Estoy muy feliz por este gran paso en mi carrera, darle gracias a Dios por esto. El apoyo de mi familia es fundamental en estos momentos, porque sin ellos no sé si hubiese logrado esto. Son mi motor para seguir luchando por mis sueños. Ellos son fundamentales en mi vida”, aseguró en su presentación.

Colo Colo realizó una serie de publicaciones para destacar el primer contrato profesional de su nueva joya. Entre ellas, incluyeron un video donde el propio Díaz valoró el nuevo paso en su carrera.

“Lo he tomado con mucha calma y estoy feliz por ser considerado en el plantel. Darle las gracias a los profesores por considerarme”, aseguró.

Gedeón Díaz anotó su primer gol como profesional ante Audax Italiano por Copa Chile. Foto: Photosport

La felicidad de Díaz y el mensaje de Fernando Ortiz

Díaz suma cuatro partidos en el primer equipo del Cacique, en los que anotó un tanto y entregó una asistencia. El joven chileno-venezolano recordó su primer gol como profesional, en el triunfo ante Audax Italiano por Copa Chile: “Es una alegría inexplicable hacer un gol con el equipo que amas, estuve muy feliz en ese momento”, reveló. También habló sobre sus próximos objetivos: “Seguir estando en el plantel, poder salir campeón con el club, es una meta que está aquí mismo”, añadió.

Finalmente, el video finaliza con una declaración de Díaz justo después de debutar en las redes: “Es inexplicable jugar con estos colores, estoy muy feliz por el gol. Era lo que soñaba de pequeño”.

Por otra parte, Fernando Ortiz abordó la firma de contrato del juvenil: “Felicito a Gedeón, está haciendo las cosas bien y depende de él seguir la carrera profesional en un equipo de primera división”, aseguró.

“Todavía no decidí si va a iniciar el domingo, está dentro de la competencia. Lo decidiré”, sentenció. El Cacique visitará el Sánchez Rumoroso para enfrentar a Coquimbo Unido, este domingo 11 de octubre.